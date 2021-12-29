冷氣團發威「大霸尖山」換銀裝　山友見美景驚呼：值得了

▲5人登山隊因路況不佳而停留中途點，卻因禍得福欣賞到大霸尖山冬季的美景。（圖／歐陽台生提供，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

1支5人的登山隊伍，預計從26日開始，用5天時間沿著聖稜線攀爬大霸尖山；但就在28日時，因天候不佳，登山教練歐陽台生決定停留中途點伺機而行；就在晚間氣溫驟降，竟開始飄下皚皚白雪，一行人趕緊拿起手機將這美景記錄下；日出、雲海、銀白世界的積雪山峰浮現雲層中，一行人更驚呼「此行值得了！」

歐陽台生是名經驗豐富的登山教練，平時為消防員的訓練教官；這次帶著助教及3名消防隊員，預計花上5天時間「冬攀聖稜線」，卻因天候不佳，反倒欣賞了大霸尖山的冬天美景；不過歐陽也說「如果我們堅持要往前行，那一定更悽慘與狼狽，在又冷又濕下，又沒有辦法提供熱源，隊員在體力透支下，又得不到補充，就更有可能發生可怕的高山症」。

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歐陽也強調，雪地禦寒裝備，包括冰爪、冰斧等也都要齊全。美景當前，常常會蒙蔽了自己的風險評估，「山永遠都在那，下次還可以再來！」當領隊和嚮導的人，不可不慎，領隊與登山嚮導如果真的下了功夫在這部分，絕對有助於「減少山難」的發生；就因我們不強渡「冬季的聖稜線」，也才能讓大霸尖山冬季的美景，分享大家。

▲歐陽台生也提醒登山客，雪地裝備，包括冰爪、冰斧等要備齊，以減少意外發生。（圖／歐陽台生提供）

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