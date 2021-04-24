全台限量2萬盒！超商限定「超Q哆啦A夢口罩」來了　預購時間先看

▲萊爾富推超可愛哆啦A夢、夢幻櫻花口罩。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

太可愛了！收集了三麗鷗、迪士尼系列口罩後，這次終於等到擄獲無數鐵粉的「哆啦A夢」了，為迎接50歲生日，超商特意打造6款紀念款醫療口罩，並選用紅、白色系以漫畫版畫風呈現，通通都能看到療癒的哆啦A夢現身在口罩上，搭配著各種不同的愛心元素，可愛爆表，全台限量2萬盒，4月26日起0時開放預購。

▲哆啦A夢口罩可愛到不行。



▲櫻花口罩即日起限量開賣。

哆啦A夢迷注意了！萊爾富宣布推出哆啦A夢50週年紀念款醫療口罩一共6款，有別於藍、白配色，這次特意選用紅白色系推出限定超萌圖樣，其中，必收的「迷你哆啦款」除了看得到哆啦A夢之外，哆啦啦也驚喜現身，另外還有「愛心放大燈款」及「愛心穿透環款」等收，全台限量2萬盒，成人15400盒、小孩4600盒，4月26日0時起開放預購，預計5月15日後可回原購買門市取貨。除外，同步登場的夢幻櫻花醫療口罩全台限量1萬盒，即日起搶先開賣。

▲▼超可愛雙子星、三麗鷗口罩。（圖／業者提供）



另，近日還有超可愛的「雙子星成人醫療口罩」，滿滿可愛的Kiki及Lala漂浮在粉藍色口罩上，一旁搭配棉花糖、糖果罐、流星雨等夢幻元素，彷彿就像在夢境中一樣，悠閒又慵懶，還有一款「三麗鷗草莓園」則找來了Hello Kitty、美樂蒂及新朋友們有Patty&Jimmy、5隻小貓、許願兔、小豬、Tiny Poem娃娃等，一起在草莓園中玩耍，且這2款的耳繩可是搭配著口罩顏色作變化，超級可愛。

雙子星成人醫療口罩即日起正式開賣，草莓園成人及兒童醫療口罩則預計4月30日上市，於指定藥妝、電商、超商才買得到。

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