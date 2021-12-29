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美式21元喝、拿鐵買2送1！「4大超商跨年限定優惠」懶人包

▲▼全家咖啡（圖／業者提供）

▲4大超商跨年限定優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

倒數3天就要迎來2022年了，4大超商也祭出「跨年限定」優惠同慶，像是7-11即日起到1月4日可是有多款CITY咖啡、飲品買2送1等，全家則推經典美式、拿鐵第2杯11元喝，萊爾富還有21元美式，絕對要把握機會囤一波。

▲▼7-11咖啡。（圖／業者提供）

▲7-11咖啡優惠即日起一路喝到2022年1月4日。

●7-11
7-11即日起至12月31日前搶先於OPEN POINT APP行動隨時取祭出「2大咖啡優惠」，包括購買「CITY CAFE大杯美式咖啡21杯就送中杯美式22杯」，現省770元，以及「買CITY PRIMA精品拿鐵21杯就送精品美式22杯」，直接省下1760元，每日各限量1萬組，每會員、每日限購1組，提醒以上2組咖啡優惠限線上支付，且須在2022年4月30日前兌領完畢。

12月31日起至1月4日止限時5天加碼推「2022新年慶」活動，包括CITY CAFE特大美式咖啡（冰／熱）、CITY CAFE特大拿鐵咖啡（冰／熱）、CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵、CITY TEA現萃茶熱四季春青茶及CITY PEARL熱黑糖珍珠撞奶，可享同品項買2送1優惠，還有國際精品專區、糖果、零食、飲料等商品祭出買2送1、買1送1好康。

另，即日起至2022年1月11日「CITY PRIMA精品咖啡也享同品項（精品美式或精品拿鐵）第2杯10元」優惠，並開放數位寄杯、線上線下皆可購買。

●全家
全家12月31日起至2022年1月2日止限時3天，於APP隨買跨店取祭出限量「大杯經典美式（不限冰熱）、大杯經典拿鐵（不限冰熱）、私品茶永豐餘生技系列（不限口味）通通享第2杯11元」優惠，每人限購1組，也開放寄杯。再加碼自元旦（1月1日）早上10時起至1月2日，凡於門市購買指定商品單筆消費滿額就送50元購物金，以及瓶裝茶飲、氣泡水、零食、冰棒等百樣指定商品，同品牌、同價位第3件0元等超狂優惠。 

●萊爾富
萊爾富將於12月31日至1月1日推出跨年咖啡優惠，期間凡於Hi-Life VIP整買零取專區購買「大杯美式咖啡（不限冰熱）20杯再送22杯大杯美式咖啡」，換算下來爽喝42杯美式每杯只要花約21元，且不限量組數，須在2022年6月30日前兌領完畢。即日起至2022年1月2日前加碼再推超過百項零食飲品下殺5折起優惠，1月18日前則有多款指定茶飲、果蔬汁、發酵飲品等第2件7折以及買3送1等優惠。

●OK mart
OK mart跨年限定優惠來了，12月30日起至1月3日全門市祭出「大杯莊園級美式、拿鐵同品項買2送2」，OK mall雲端商城加碼推「大杯莊園級美式、拿鐵同品項買5送5」，每杯咖啡最低只要22元起，再送2022點會員點數；另，冬季限定的「歐維氏巧克力醇濃可可飲」也有跨年優惠價45元。

▲▼OK CAFÉ莊園拿鐵，OK mart咖啡。（圖／記者蕭筠攝）

▲OK mart跨年限定優惠全門市、線上雲端商城都有。（圖／記者蕭筠攝）

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