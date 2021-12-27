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限時3天！超商「經典美式、拿鐵第2杯11元喝」　加碼優惠一次看

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲超商跨年限定優惠來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

聖誕節過完馬上就要準備迎接跨年了，今年可是有3天假期，看準出遊人潮，就有超商搶先公開限定優惠，12月31日至2022年1月2日連3天祭出「咖啡、、私品茶第2杯11元」小確幸，1月1日上午10時起至1月2日再加碼推送購物金、百樣商品第3件0元，買愈多、省愈多，先筆記再說。

全台瘋跨年，全家宣布祭出限定優惠同慶，12月31日起至2022年1月2日止限時3天，於全家APP隨買跨店取祭出限量「大杯經典美式（不限冰熱）、大杯經典拿鐵（不限冰熱）、私品茶永豐餘生技系列（不限口味）通通享第2杯11元」優惠，每人限購1組，也開放寄杯；再加碼自元旦（1月1日）早上10時起至1月2日，凡於門市購買指定商品單筆消費滿額就送50元購物金，以及瓶裝茶飲、氣泡水、零食、冰棒等百樣指定商品，同品牌、同價位第3件0元等超狂優惠。 

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11至12月28日前有3大CITY飲品買1送1優惠。

另，7-11全門市至12月28日也有「3大CITY飲品買1送1」限定優惠，品項包括CITY PEARL熱黑糖珍珠撞奶、CITY PRIMA精品拿鐵（冰／熱）、Häagen-Dazs冰沙系列；另至12月31日止於OPEN POINT行動隨時取加碼推「指定咖啡飲品半價」優惠，包括CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵買5送5、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶（冰／熱）任選買5送5、CITY TEA 經典純奶茶／四季春奶青任選買5送5、CITY CAFE大杯美式咖啡（冰／熱）買5送韓國Sweetory可可球系列指定品項3包。

萊爾富同樣也於12月28日前祭出「咖啡全品項第2杯7折（不含茶飲、冰沙、奶茶類）優惠」，包含特大杯冰美式／冰拿鐵，以及大杯系列的冰／熱美式咖啡、冰／熱拿鐵咖啡、熱卡布奇諾、冰焦糖拿鐵咖啡、冰檸美式咖啡、熱重乳拿鐵咖啡、冰黃金柚香咖啡、冰特調咖啡、冰榛果拿鐵咖啡；以及中杯系列熱卡布奇諾、熱美式咖啡、冰／熱拿鐵咖啡、熱焦糖拿鐵咖啡、熱榛果拿鐵咖啡、熱重乳拿鐵咖啡、冰／熱伯立歐美式咖啡。

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