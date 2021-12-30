跨年夜下探14度！一張圖秒懂全台天氣　元旦曙光「桃園以南機率高」

▲氣象局提醒，跨年夜到元旦清晨氣溫偏低，北部地區會有零星降雨，出外活動要帶雨具。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

2021年迎來最後尾聲，許多民眾早早安排好跨年行程，甚至計劃一睹元旦曙光。不過，中央氣象局提醒，受到東北季風影響，跨年夜到元旦清晨氣溫偏低，而且大台北會有零星降雨，東半部也有局部短暫雨，「桃園以南見到曙光機率較高，尤其中南部高山機率更高」，提醒民眾注意保暖。

中央氣象局臉書「報天氣」30日表示，基隆北海岸、東半部及大台北地區見到曙光機率偏低，桃園以南見到曙光機率較高，尤其中南部高山見曙光機率更高。有關最早日出時間，本島平地是屏東恆春龍坑早上6點35分，離島是台東蘭嶼早上6點32分。

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▲跨年夜到元旦清晨，全台天氣一覽表；點圖可放大。（圖／中央氣象局）

氣象局提醒，跨年夜到元旦清晨，無論在外參加跨年活動、欣賞絢爛的煙火或想看元旦第一道曙光、參加元旦升旗，因各地氣溫偏涼，民眾要注意保暖。

氣象局指出，跨年當晚到元旦清晨，大台北、東半部地區分別有零星或短暫雨勢，北部、東北部氣溫約在14到16度，花東則在16到18度。中南部天氣部分，白天晴到多雲，入夜至清冷涼冷，中部氣溫約14度到17度，南部氣溫約16度到20度。

離島方面，普遍多雲到晴，感受涼冷，馬祖約11度到12度，金門約12度到14度，澎湖約17度18度。至於跨年夜在哪看煙火比較好？氣象局也解答，在煙火施放地點的上風處較佳，當晚風向偏東風，以台北101為例，在101的東側觀賞會比較好。

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