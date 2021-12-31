不怕塞爆！台北跨年「進出攻略」一次看　北捷連續42小時不收班

▲台北捷運跨年疏運措施。（圖／北捷提供，下同）



記者蔡文鈴／綜合報導

台北2022跨年晚會今（31）日晚間登場，為疏運大量人潮，台北捷運連續42小時（110年12月31日6時起至111年1月1日24時，小碧潭站及新北投站除外）營運不收班。主要路線板南線及淡水信義線，自19時起以最密班距行駛提供服務，板南線最短班距為2~3分鐘，淡水信義線最短班距為3分鐘；此外，淡水信義線19時過後均延駛至象山站，其他路線亦將視人潮狀況彈性調整班距。

北捷公司指出，由於跨年適逢補假日，考量車站實施跨年人潮管制，因此調整自行車、大型寵物車搭乘捷運時段，31日開放時段為6時至15時，15時過後則不開放搭乘捷運，跨年晚會周圍管制區域內YouBike租借場站亦配合暫停租借，請旅客特別留意。

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配合台北市政府週邊道路分階段管制措施，台北101/世貿站4號出口於22時起封閉，市政府站2號出口與轉運站鐵門於21時30分封閉，與市府轉運站地下連通道於22時封閉；市政府站3號出口與微風信義連通道亦於22時封閉。

台北捷運公司提醒，板南線國父紀念館站5號出口，由於通道較為狹窄，考量旅客安全，將於31日20時關閉，引導旅客由出口3進出，請旅客多加留意。

北捷規劃，除了鄰近會場的重點車站外，其他車站也將視人潮適時進行「月臺疏導管制」、「收費閘門疏導管制」、「出入口疏導管制」等三級管制，請參加跨年活動民眾務必配合站務人員引導，並隨時注意自己與隨行家人、朋友的安全。

疫情期間，北捷持續呼籲，防疫不放假，請搭乘捷運跨年的旅客，務必遵守中央防疫政策，進入車站及搭車均須全程佩戴口罩。因應跨年搭乘人潮，列車車廂及民眾頻繁接觸設備，如自動售票機、加值機、ATM螢幕及按鈕、廁所馬桶座墊及門把、詢問處窗口桌面、電扶梯扶手帶及電梯按鈕等，加強消毒頻率。

【2線進場—輕鬆HIGH跨年】

民眾可選擇搭乘板南線或淡水信義線到達會場。

◎板南線

(一)板橋、新莊、蘆洲、松山線地區的民眾：搭乘板南線。

(二)內湖、南港地區的民眾：可至南港展覽館站轉乘板南線。

(三)外縣市：搭台鐵或高鐵至臺北車站或南港站，轉乘板南線。

◎淡水信義線

(一)淡水、新店、中永和民眾：可直接搭乘或轉乘淡水信義線。

(二)文山地區的民眾：可到大安站轉乘淡水信義線。

【3線離場—開心Fun元旦】

散場時，請儘量前往國父紀念館站、永春站、信義安和站、象山站、南京三民站等站搭車，預先規劃路線，避開市政府站、臺北101/世貿站候車人潮，回家更省時方便。

◎板南線

(一)往板橋、新莊、蘆洲地區的民眾：可由國父紀念館站進站。

(二)往內湖、南港地區的民眾：可由永春站進站。

◎淡水信義線

往淡水、中永和地區的民眾：可由信義安和站或象山站進站。

◎松山新店線

往新店地區的民眾：可由南京三民站進站。

【列車加密班距】

◎板南線

19時至2時：平均班距2~3分鐘。

2時至6時：平均班距12分鐘。

◎淡水信義線

19時至2時：平均班距3分鐘(重疊區間北投-象山約3分鐘)。

2時至6時：平均班距12分鐘。

◎松山新店線

19時至2時：平均班距6~8分鐘(重疊區間松山-臺電大樓平均5~7分鐘)。

2時至6時：班距8~12分鐘

◎中和新蘆線

19時至2時：平均班距9~10分鐘(重疊區間大橋頭-南勢角約4~5分鐘)。

2時至6時：班距9~12分鐘(重疊區間大橋頭-南勢角4~6分鐘)。

◎文湖線

19時至2時：班距2分30秒~3分30秒。

2時至6時：班距8~12分鐘。

◎環狀線(大坪林–新北產業園區)

19時至24時：平均班距9分鐘。

0時至6時：班距12~15分鐘。