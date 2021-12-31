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單月境外恐逾400例！陳時中憂Omicron攻破　喊話今晚跨年做好3件事

▲▼台北101跨年煙火。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲跨年活動今晚登場，指揮中心籲請國人一定要做好防疫規定。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者張乃文／綜合報導

今晚為迎來嶄新的2022，各地也舉辦跨年活動，但面對新冠疫情的進展快速，且近來又有不少境外移入個案。指揮官陳時中更語重心長的提醒大家，今天境外就會突破400例，防疫全民有責，從中央地方到個人，都花了很大的力氣才走到現在，跨年真的是非常大的挑戰，一定要做好自己的角色。

指揮中心公布境外病例中，截至30日最高來到一天新增24例，這個月總數更突破380例。陳時中有鑑於近一個月來，境外的個案不斷增加，顯見全球疫情相當嚴重，為此感到憂心。他更是在今晚跨年活動前，不厭其煩的再次提醒，以美國就有爆出一周47萬確診、法國20萬，邊境真的必須嚴守，請大家一起努力。

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陳時中提到，這個月的境外案例是倍數成長，相信加上今天的確診數，「這個月境外移入就會超過400例」，未來甚至出現「一天境外超過50例」也不是不可能。他坦言，「跨年對我們來講是很大的考驗」，但在台灣是零本土的狀態下，沒道理禁止大家跨年。

陳時中也說，可以看到很多防疫人員都盡了很多的力氣，冒著染疫風險，把前線守好，個人能執行的就是防疫要做好。他強調，疫苗能打盡快去施打，跨年「一定要把口罩戴好，回到家把手洗好、不要亂摸」，世界局勢目前仍非常險峻的，看起來好像沒有本土個案，但以境外疫情，只要一有破口，就會來得就非常快，「快到我們準備不及」。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中再三提醒，國外疫情十分嚴峻，絕不能掉以輕心。（圖／指揮中心提供）

最後陳時中強調，無論是對身體狀況或疫苗有所不了解之處，都可以向醫護人員請教，今天是今年的最後一天了，大家對疫情也有經驗，能如常生活的前提是要把防疫做好。

有關今晚跨年活動，指揮中心提醒，活動期間應全程戴口罩；居家檢疫、居家隔離、(加強)自主健康管理者及有症狀者不得參加相關活動。違反者最高可重罰30萬元：

一、主辦單位應遵守指揮中心二級警戒公告措施、地方政府大型活動相關防疫規定：

(一)主辦單位應於活動場域提供足量手部清消用品、提高公共廁所之消毒頻率並設有醫療應變措施。
(二)除指定販賣區外，場內不得販售飲食。
(三)室內活動不得販售無座位票，須落實實聯制，規劃固定入口，且於入口處進行體溫量測及手部消毒。

二、活動期間應全程戴口罩，除補充水分外，禁止飲食。

(一)除主持、表演及致詞人員得於正式拍攝或進行時免戴口罩，其餘人員及參加活動者不適用飲食(補充水分除外)、拍照等得免戴口罩之例外情形。
(二)主辦單位經地方政府同意，得設置專屬飲食區域供民眾脫口罩飲食，該區域須落實實聯制、入口體溫量測及手部消毒，並不得邊走邊吃，亦不開放試吃。
(三)違反以上規定、經工作人員勸導不聽者，由地方政府依傳染病防治法裁罰。

三、居家檢疫、居家隔離、(加強)自主健康管理者，及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀之民眾(包括表演者及活動工作人員)，不得參加相關活動。違反者將從重處罰。

依據傳染病防治法，居家隔離期滿的自主健康管理者，參加跨年活動，可處新台幣6到30萬元罰鍰；居家檢疫期滿的自主健康管理者，可處1到15萬元罰鍰。

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