今天要搶吃！速食店「免費送堡」剩2天　門市買、線上訂都有

▲漢堡王免費吃堡日登場。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

免費吃堡日來了！人氣速食品牌漢堡每月都會祭出限時「華堡日」，讓民眾可以一嚐最經典的火烤牛肉滋味，今（27）、明（28）日限定2天凡在門市或線上預訂指定套餐並出示截圖、輸入專屬優惠碼，即可免費再吃原味華堡1顆，漢堡控年末絕對要再怒吃一波。

漢堡王12月華堡日強勢登場，即日起至28日限時2天只要於門市購買、官網下單指定套餐，包括華堡及辣味華堡套餐或大餐、雙層華堡及辣味雙層華堡套餐或大餐、3層華堡及辣味3層華堡套餐或大餐，門市須出示廣告截圖，官網則要輸入優惠碼「LOVEBK」，並選定於12月27日至28日取餐，即可享1顆原味華堡免費吃，隨餐送1顆且不限量，提醒機場、兒童樂園、台積P1、台中美光、南科台積店不適用此活動。

▲拿坡里「重量級腿排桶」下殺78折。（圖／業者提供）

另，拿坡里「重量級腿排桶」也在近日限定回歸，桶內裝了炸雞控最愛部分「雞腿排」，一口氣就放進滿滿12塊，大口咬下不僅能吃到酥脆外皮，搭配鮮嫩多汁的雞腿肉，讓人口水直流，且至2022年1月16日前整桶下殺78折，每塊只要15.5元就能吃到。

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