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今晚跨年！居檢同住者別亂跑「違規重罰30萬」　防疫規定一次看

▲▼台北市跨年晚會不畏疫情嚴峻依然照常舉辦，但北市府在會場四周架設管制入口，入場民眾必須依照實名制登記方能入場。（圖／記者湯興漢攝）

▲指揮中心再次重申跨年相關措施，違者最重可罰30萬。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／綜合報導

今晚（31）各地將舉辦跨年活動，但面對新冠疫情的進展快速，全球染Omicron的病例激增，且近來又有不少境外移入個案。中央流行疫情指揮中心日前就針對跨年宣布3大措施，籲請民眾務必遵守，包括活動期間應全程戴口罩；居家檢疫、居家隔離、(加強)自主健康管理者及有症狀者不得參加相關活動。違反者最高可重罰30萬元。

因應國際間新變異株Omicron威脅，中央流行疫情指揮中心宣布至明(2022)年1月10日維持疫情警戒標準為第二級；另外在明晚各地舉行的跨年活動，也有三大規範要提醒民眾：

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一、主辦單位應遵守指揮中心二級警戒公告措施、地方政府大型活動相關防疫規定：

(一)主辦單位應於活動場域提供足量手部清消用品、提高公共廁所之消毒頻率並設有醫療應變措施。
(二)除指定販賣區外，場內不得販售飲食。
(三)室內活動不得販售無座位票，須落實實聯制，規劃固定入口，且於入口處進行體溫量測及手部消毒。

▲台中麗寶跨年晚會卡司出爐，金曲歌后壓軸演出。（圖／麗寶提供）

▲指揮中心提醒，參加活動期間應全程戴口罩。（示意圖／麗寶提供）

二、活動期間應全程戴口罩，除補充水分外，禁止飲食。

(一)除主持、表演及致詞人員得於正式拍攝或進行時免戴口罩，其餘人員及參加活動者不適用飲食(補充水分除外)、拍照等得免戴口罩之例外情形。
(二)主辦單位經地方政府同意，得設置專屬飲食區域供民眾脫口罩飲食，該區域須落實實聯制、入口體溫量測及手部消毒，並不得邊走邊吃，亦不開放試吃。
(三)違反以上規定、經工作人員勸導不聽者，由地方政府依傳染病防治法裁罰。

三、居家檢疫、居家隔離、(加強)自主健康管理者，及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀之民眾(包括表演者及活動工作人員)，不得參加相關活動。違反者將從重處罰。

依據傳染病防治法，居家隔離期滿的自主健康管理者，參加跨年活動，可處新台幣6到30萬元罰鍰；居家檢疫期滿的自主健康管理者，可處1到15萬元罰鍰。

指揮中心將視國內外疫情及實際執行狀況，適時機動調整防疫措施，強化邊境監測及防疫作為。籲請民眾應落實個人防護措施，主動積極配合各項防疫規範，以兼顧防疫與生活品質。

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