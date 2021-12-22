美式、拿鐵買1送1！超商APP「限時優惠」一次看　加碼抽電動機車

▲全家APP大改版祭限時優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

歡慶APP迎史上最大改版，全家宣布祭出最新限時優惠，明（23）日起至2022年1月11日凡於4大平台消費，即可獲得50元酷碰券1張，加碼抽電動機車1台，期間「隨買跨店取」每日10點也將推出快閃5折起優惠商品，包括有Let's Café特濃經典美式、特濃經典拿鐵、濃靜岡抹茶拿鐵買1送1等，還有飲料零食等折扣，總共近70項優惠，肯定要把握。

▲咖啡買1送1要把握。

全家APP正式導入「全+1商城」，精選8大類包括生活食品、冷凍美食、保健生機、生活居家寵物、3C家電、美妝美體、服飾包鞋、文玩娛樂等，一共網羅近4千項商品，其中又以食品種類最為多，並針對特色活動設立主題館，像是火鍋季、素食專區美式賣場、專櫃美妝、買菜去、Picard法國美食等，就是要讓民眾一站式購足生活所需品，同步提供店取、宅配服務，方便性十足。

為慶祝全+1商城開站，明（23）日起至2022年1月11日也有限定優惠，期間凡於「隨買跨店取」、「隨買預約取」、「兌點趣」、「全+1商城」4大平台消費還送50元酷碰券乙張，每位會員限領3次，加碼抽光陽Ionex電動機車；而隨買跨店取每日10點則推出快閃5折起優惠商品，有Let's Café特濃經典美式、特濃經典拿鐵、濃靜岡抹茶拿鐵限量買1送1，以及氣泡水系列、瓶裝茶系列也買1送1，總共有近70項優惠最高下殺5折等搶。

▲7-11限時5天指定飲品買1送1。

另，7-11近期則針對聖誕節推出限定優惠，全門市將於12月24日起至12月28日祭出「指定3大CITY飲品同品項買1送1」，品項有CITY PEARL熱黑糖珍珠撞奶、CITY PRIMA精品拿鐵（冰／熱）、Häagen-Dazs冰沙系列；吃的部分則有21Plus美式烤半雞2隻優惠價199元；門市則再加碼「指定商品同品項第2件10元」優惠。

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