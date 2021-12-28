林智堅棄選大新竹內幕曝　3大打擊腹背受敵

▲民進黨全力推動大新竹合併，卻被指是為林智堅量身打造，27日林智堅突然發表不參選聲明以明志。



圖文／鏡週刊

民進黨啟動《地制法》修法，大新竹合併升格議題成為朝野攻防焦點，原被綠營視為最有希望出征竹竹併的新竹市長林智堅，近日屢遭藍營批評是「因人設事」，昨（27日）他突然宣布棄選大新竹市長，投下震撼彈。

本刊調查，林棄選原因有三，一是綠營握有多數的立法院，修法提案逕付二讀卻闖關失敗，二是綠營派系反彈，三是大新竹土地開發利益錯綜角力，連地方綠營大老都倒戈，重重阻力下，林智堅在面見總統蔡英文後商定棄選，以換取朝野全力推動大新竹升格。

▼頭前溪是大新竹境內最重要河川，左右二岸分別是竹市、竹縣。



「我不怕少數人的暴力，我怕多數人的沉默！」新竹市長林智堅27日晚間在記者會上宣布，為了促成朝野加速修法，讓大新竹合併升格，他不會參選升格後的首任新竹市長，他並說，希望這樣的決定能讓在野黨停止政治操作，讓大新竹升格有助國家戰略產業發展、提升區域治理效率的討論，回歸正軌。

▼對照綠營盤算，國民黨力推「2026竹竹苗科技都」，黨主席朱立倫（中）26日也與藍營多位地方首長舉行記者會，表示有7成民眾支持應先做好配套措施。

民進黨近日全力推動竹竹併，總統蔡英文在公投隔天一早，即邀請黨內要角至官邸開會，拋出「與會者有高度共識」的結論；當週中常會更親自對黨公職喊話，盼全黨支持修法；接著，立法院24日處理民進黨團總召柯建銘所提的《地制法》第四條條文修正草案，綠營黨團原打算直接逕付二讀，卻遭國民黨立委占領主席台杯葛，直批「英人設市」，最後經表決交付內政、司法及法制委員會審查。未料，林智堅27日突襲宣布棄選，讓黨內不少人大感訝異。

▼大新竹若升格成功，外界原本看好由新竹縣長楊文科與新竹市長林智堅對決，隨著林智堅棄選，將不會上演。



本刊調查，林智堅棄選最大主因是合併升格修法在立法院闖關失敗，其次是黨內派系反彈聲浪不止，加上地方土地開發錯綜角力下，連綠營新竹大老都倒戈，腹背受敵的林智堅，最後在27日下午親自北上面見總統蔡英文，商定拍板棄選。

「國民黨加民眾黨在大新竹有四席立委加一席縣長，民進黨又不是穩贏的！」一名執政高層對本刊表示，林智堅棄選但推動大新竹升格目標不變，且黨中央及地方內部民調皆顯示居民有高度共識，「若人民、產業反對怎麼敢提！」並反批國民黨難道是怕選不贏才想把苗栗拉進來一起談？他強調，基於縣市平權，竹竹升格直轄市後，非直轄市的預算絕對不會少，盼朝野支持對竹科及國家都有利的政策。



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