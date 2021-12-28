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林智堅不選大新竹市長 　黨內人士曝1關鍵獲年輕族群認同

文／中央社

新竹市長林智堅地方執政備受肯定，原被視為2022新竹縣市合併升格後首任市長熱門人選，如今宣布不參選，但地方人士認為這個決定對個人形象仍有加分，下一步動向更動見觀瞻。

立委助理出身的林智堅2009年首度參選第8屆市議員，2014年轉戰市長，在不被外界看好的情況下，更以年輕的39歲之姿擊敗國民黨尋求連任的許明財，創下新竹市有史以來最年輕市長紀錄。

▲民進黨公投說明會台北場，新竹市長林智堅致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲新竹市長林智堅宣布棄選合併後的大新竹市長。（資料照／記者林敬旻攝）

林智堅上任後整頓市容、推動建設與老幼福利等，以打造兒童城市為施政主軸，一併解決上有年邁父母、下有小孩的「三明治世代」生活的問題，在多次媒體民調都有不錯成績，被視為民進黨縣市首長中的「資優生」。

林智堅今年9月倡議新竹縣市合併升格，遭各界質疑是為了下一次選舉鋪路，近期甚至引發朝野政黨隔空交火，國民黨批民進黨趕在2022選舉前升格，是為林智堅「因人設事」，為一黨一人之私的選舉布局。

林智堅（27日）晚間宣布不會參選2022新竹縣市合併升格後的首任市長，以犧牲小我的方式，希望促成竹竹合併升格。

林智堅說，7年前，基於對故鄉新竹的熱情，在普遍不被外界看好之下，投入2014的新竹市長選舉，因為對故鄉的不捨和在乎，今年9月提出大新竹合併升格的倡議，「如今更基於對家鄉的疼惜，做出個人決定不參選2022大新竹市長的決定」。

不願具名的民進黨內人士表示，林智堅倡議竹竹合併，是真的希望能留在家鄉持續做事，但近期不斷受到「因人設事」的說法攻擊，對他個人確實傷害不小。

這名黨內人士說，此次林智堅以「犧牲小我」的方式來促成竹竹合併，打破外界認為是「政治盤算」的看法，會獲得更多年輕族群的認同，不僅對個人形象加分，政壇更會關注他下一步動向。

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