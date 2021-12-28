林智堅不選大新竹　藍議員遭光速打臉：被我逼到棄選！塔綠班崩潰

記者陳俊宏／綜合報導

國民黨台北市議員王鴻薇嗆新竹市長林智堅，「你趕快宣布不選，我就支持合併，不過量你不敢吧」，沒想到遭「光速打臉」，因林當晚宣布棄選合併後的大新竹市長。但王又說，「林智堅被我逼到棄選，我知道塔綠班們很崩潰」，反被網友酸「看看林市長多有guts，臉腫不腫？」

林智堅27日上午在臉書發文表示，關於大新竹合併升格的議題，他有三個問題想請教國民黨朱立倫主席，「朱主席要我保證不參選，那假如我不選，朱主席、國民黨是否願意公開支持加速修法，促成竹竹合併升格。」

而王鴻薇在林智堅PO文底下留言，「幹嘛要用『假如不選』，林市長你趕快宣布不選我就支持合併，不過量你不敢吧！」未料，林當晚拋出震撼彈，「經過連日思考，為了能促成朝野加速修法，讓大新竹合併升格，我不會參選2022大新竹的市長。」

▼林智堅宣布，棄選合併後的大新竹市長。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

▼林智堅宣布，棄選合併後的大新竹市長。（圖／翻攝總統府Flickr）



王鴻薇在臉書說，林智堅宣布不選大新竹市合併的市長，「雖然林智堅是被我刺激到而忍痛宣布棄選，我王鴻薇說到做到，肯定林智堅讓這場『英人設市』的合併鬧劇到此為止，所以我會支持大新竹市的合併。」

王鴻薇稱，「王鴻薇說到做到，當然林智堅你也要說到做到。不要在大新竹市合併成真後，又搞出林智堅因為民調最高，『我不要選，但是黨要徵召我，只好為黨犧牲』等勇於承擔、當仁不讓這種屁話。」

王鴻薇認為，「如果林智堅不能說到做到，那就令人太失望了，如果做不到，那不是選不選的問題，政治誠信破產，就該退出政壇…林智堅被我逼到棄選，我知道塔綠班們很崩潰。」

許多網友反酸王鴻薇，「看看林市長多有guts，臉腫不腫？」、「堂堂議員居然這麼兒戲.... 怎麼感覺您比較崩潰、生氣氣XD」、「哈哈哈，一個政治人物罵台灣人是塔X班真的是有夠沒品的。」

▼王鴻薇在林智堅PO文底下留言，「幹嘛要用『假如不選』，林市長你趕快宣布不選我就支持合併，不過量你不敢吧！」（圖／翻攝林智堅臉書）

▲▼王鴻薇發文。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

