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林智堅棄選是超前部署　柯建銘：一步步出招讓群魔現形

記者黃翊婷／綜合報導

新竹市長林智堅27日宣布，不參選2022合併升格後的大新竹市長。立法院民進黨團總召柯建銘表示，這件事其實早有伏筆，林智堅不參選後，就沒有所謂的「因人設事」，他會一步步出招，讓「群魔」現形，現在要反問國民黨，「可以推地制法了吧？」

▲▼「臺灣議會設置請願運動百年精華展」開幕活動-柯建銘。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯建銘表示要讓「群魔」現形。（資料照／記者黃克翔攝）

111年度中央政府總預算案逕付二讀爭議才落幕，民進黨立法院黨團又把攸關新竹縣市合併升格的《地制法》第四條修正草案提案逕付二讀，引發爭議。柯建銘指出，自己曾致電新竹縣長楊文科，楊滿口答應「絕不退縮」，結果國民黨反咬竹竹合併升格是為林智堅量身訂做，「何等惡質！」

如今，林智堅宣布不參選2022合併升格後的大新竹市長。柯建銘27日被問到《地制法》的期程是否會改變，他回應會一步步出招，請大家放心，畢竟打仗要超前部署，111年度總預算案、《地制法》修法逕付二讀等等，都是在出招，就是要讓「群魔」現形，如果他真的執意要讓《地制法》逕付二讀，大家都輪班4天3夜了，「包圍起來就幹了」，之所以沒有這麼做，是要讓國民黨各派系現形，「有什麼動作我怎麼會不清楚？」

▲民進黨公投說明會台北場，新竹市長林智堅致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲林智堅27日正式宣布不參選大新竹市長。（資料照／記者林敬旻攝）

柯建銘指出，行政院長蘇貞昌上週六（25日）提到大新竹升格是非常急迫的事，而且機不可失，林智堅則說「沒有非要我選不可」，這其實就已經埋下伏筆，他也曾在前總統陳水扁的節目中提及此事可以理性討論，如今林智堅不參選，國民黨主席朱立倫、立委林為洲要怎麼說，若不是下了很大的決心，他也不會推動新竹縣市合併升格。

柯建銘表示，新竹縣長楊文科從贊成到反對，關鍵就在於國民黨不會讓楊這樣做；至於林智堅為何選在這個時間點宣布棄選，柯建銘說，他和林智堅早就想過許多相關問題，出招也都是摸清楚所有人之後才做，所以林不選了，就沒有所謂的「因人設事」，現在他要反問國民黨，「可以推地制法了吧？」

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