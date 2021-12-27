驚悚畫面曝光！雨中撐傘「被雷擊中」火光炸裂　他瞬間倒地不起

▲他雨中撐傘「被雷擊中」火光炸裂。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

印尼一名保全26日撐著雨傘在大雨中巡視工廠時，突然有一道閃電從天而降擊中他，當場爆出大量火花，這名保全也瞬間倒下，恐怖的影片也在推特曝光。

Security officer in Jakarta was struck by lightning while on duty, avoid using radio and cellular telephones when it is raining, the condition of the victim survived after 4 days of treatment. not everyone has the same chance to live. 当選確率 #Bitcoin #NFTs $BTC $ETH #ALERT pic.twitter.com/4XhW6Oh3U9 — Lexus RZ (@Heritzal) December 26, 2021

根據WION報導，雅加達一間重機械工廠的35歲保全26日在大雨中撐著雨傘到廠區巡邏，沒想到天空中突然打下一道閃電，從推特曝光的影片可以看到，保全當場被閃電擊中，畫面中爆出大量火花，火光消失之後，只看到保全倒在地上掙扎了幾下後，就徹底暈倒失去知覺。

保全的其他六名同事看到後，立刻衝上前將他抬起送醫，所幸該名保全只有手部被燒傷，幸運地存活了下來，並在醫院休養4天後返家休養。專家認為，應該是保全試圖用手上的無線電通話時，吸引了閃電，才會導致事故發生；但也有人推測，雨傘也增加他被閃電擊中的機率。

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