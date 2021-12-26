緬甸軍平安夜大屠殺！婦女幼童遭「縱火虐殺」逾30死　恐怖畫面曝

▲緬甸軍平安夜大屠殺。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

緬甸國內持續動盪，東部克耶邦（Kayah）25日發生另一起屠殺，超過30人遭活活燒死，其中包括多名婦女及幼童。當地人權組織及報導指出，一行人原是要趁著晚上趕往難民營，卻被軍方攔截殺害。

綜合外電報導，克倫人權組織（Karen Human Rights Group）指出，事發地點在克耶邦內普盧索鎮內的摩索村（Moso）外地區，25日晚間至少2輛貨車和1輛轎車應是結隊往西逃往難民營，結果遭到緬甸軍方攔截，當場殺害並焚燒車上所有人。

一名村民表示在24日深夜注意到村外遠處有火光，但因為當時爆發陣陣槍聲而無法靠近，隔天清晨前往查看時，只剩下燃燒剩下骨架的廢鐵車輛，裡面有大量焦屍。報導指出車內的大量焦屍外，一旁還有婦女和孩童的衣物，屍體當中部分人呈現雙手反綁姿態，疑似是被活活燒死。

▼以下畫面恐引發不適，請斟酌觀看。（圖／翻攝推特）

緬甸軍方透過官媒表示，軍隊在該處村莊中擊殺不特定人數、由叛軍組成的「持槍恐怖分子」，更指出車隊實際上有7輛車，且在軍方攔查時踩油門加速衝過攔查點；然而除了官媒管道外，緬甸軍方並未接受其他地方及國際媒體的訪問。

克倫人權組織抨擊軍方，「我們強烈要求停止這些不人道和殘忍的殺害，嚴重侵犯人權的行為。」

緬甸2月遭軍是政變以來，當前反對軍隊的最大武裝勢力之一的克倫尼國防軍（Karenni National Defence Force）澄清，車隊上所有死者都不是該軍成員，而只是要逃離衝突區的難民，「許多屍體大小尺寸不同讓我們很震驚，包括孩童、婦女和老人。」