警替「高官專車」開路！交管連救護車都擋　網怒：VIP比人命重要？

▲網友不滿，竟然連救護車都要禮讓官員的專車。（圖／推特／@syzwnrose）



記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞一名網友日前在推特上傳一則29秒的影片，影片中可以看到十多輛政府官員的專車與隨行車隊在警方的護航與開路下行駛而過，其他人的車則是全被卡在原地等待。然而令原PO無法接受的是，接受管制的車輛除了一般人外，竟還有救護車，讓他氣得狠酸，「人命可以等，但是VIP要先過！」

根據《中國報》報導，推特網友Syazwan Shah（@syzwnrose）26日在推特上PO出一段影片，隨即引發熱議。據悉，該事件是發生在馬來西亞雪蘭莪州八打靈再也市，從影片中可以看到，該路段擺滿了維持交通秩序的三角錐，同時還有數量警車行駛而過。

原來當天正好有政府官員要經過該路段，警方竟直接封鎖部分車道，約有14輛官員專車與隨行車輛在警方的護航與開路下直接開過。事實上，由於馬來西亞最近水患嚴重，包含原PO在內的許多善心民眾都是為了要前往烏魯冷岳的重災區提供協助，但是卻因為車道遭到警方封閉，在路上堵塞了1個多小時。

原PO稱，自己原本26日上午9時就要前往災區，但是卻被卡在路上動彈不得，直到11時30分才成功抵達災區。他最無法理解的是，就連要趕往災區救援的救護車，竟然也成為交通管制對象，被警方要求留在原地，「禮讓」官員的專車先行，讓他氣得狠酸，「人命可以等，但是VIP先過！」

該段影片上傳後隨即引發熱烈反響，有超過3.5萬人轉推、2.4萬人按讚。網友們紛紛質疑，「難道讓VIP先過比救人更重要嗎？」

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