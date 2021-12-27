一對猩猩展場裡交配　兒童趴玻璃前狂看！家長尷尬：在生孩子啦

▲英國一個博物館的靈長類動物展覽，直接讓猴子在小孩面前呈現交配畫面。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／編譯

英國一場博物館的動物展覽中出現「害羞」場景，讓帶小孩前往參觀的家長都不禁感到尷尬。一對猩猩爸媽竟然孩子們面前交配，而另外兩隻猩猩的視線完全避開後頭打得火熱的狀況，正在互相幫忙抓跳蚤。

根據英國《太陽報》報導，倫敦南部的霍尼曼博物館（Horniman Museum and Gardens）近日展出名為「頑皮猴戲」（暫譯，Monkey Business）的靈長類動物展覽，然而，其中一個展示猿猴「玩耍情境」的櫥窗讓家長看了不禁臉紅。一個公猩猩標本雙腳站立露出紅屁股，雙手扶著前方母猩猩標本的腰部，做出交配動作，一旁另外2個猩猩標本則是呈現出互相抓跳蚤的模樣，眼神完全撇開後面的性交配畫面。

▲玻璃櫥窗上的解說稱「這是猿猴們在玩耍的模樣」。（圖／翻攝自推特）

報導指出，一名母親表示，她的孩子們在展場看到這畫面好奇詢問，「牠們正在對彼此做什麼？」她說，聽到這個提問後有點嚇到，「我不知道該說什麼，所以我就隨便塘塞了幾句關於生孩子的話，然後立刻用糖果來分散他們的注意力」、「當時有點尷尬」。英國性愛作家兼心理學家斯普爾（Pam Spurr）博士則是在推特上表示，這個博物館「對孩子們來說太棒了！」

根據展覽介紹網站指出，這是個「適合一家大小」一同探索迷人的靈長類動物世界，能如身臨其境般的展覽，從小小的鼠狐猴到強大的大猩猩，逐一了解牠們是如何進化與適應不同時代，透過模型、攝影、電影和超過60個壯觀的標本，去理解人類與「我們的近親」靈長類動物之間的關係，以及該做什麼才能有助於保護牠們。

The Horniman Museum in SE London is fantastic for children!

We had a brill visit yesterday but the gallery assistant who put together the 'monkey business' exhibition was asleep on the job...

Read the sign & check the monkeys (yep, my SOH is childish ) #familyfun #Christmas pic.twitter.com/2NbHwmSovn — Dr Pam Spurr Psychologist SelfHelp Expert & Artist (@DrPamSpurr) December 22, 2021

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