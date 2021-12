一對猩猩展場裡交配　兒童趴玻璃前狂看！家長尷尬：在生孩子啦

▲英國一個博物館的靈長類動物展覽,直接讓猴子在小孩面前呈現交配畫面。(圖/翻攝自推特)

記者張寧倢/編譯

英國一場博物館的動物展覽中出現「害羞」場景,讓帶小孩前往參觀的家長都不禁感到尷尬。一對猩猩爸媽竟然孩子們面前交配,而另外兩隻猩猩的視線完全避開後頭打得火熱的狀況,正在互相幫忙抓跳蚤。

根據英國《太陽報》報導,倫敦南部的霍尼曼博物館(Horniman Museum and Gardens)近日展出名為「頑皮猴戲」(暫譯,Monkey Business)的靈長類動物展覽,然而,其中一個展示猿猴「玩耍情境」的櫥窗讓家長看了不禁臉紅。一個公猩猩標本雙腳站立露出紅屁股,雙手扶著前方母猩猩標本的腰部,做出交配動作,一旁另外2個猩猩標本則是呈現出互相抓跳蚤的模樣,眼神完全撇開後面的性交配畫面。

▲玻璃櫥窗上的解說稱「這是猿猴們在玩耍的模樣」。(圖/翻攝自推特)

報導指出,一名母親表示,她的孩子們在展場看到這畫面好奇詢問,「牠們正在對彼此做什麼?」她說,聽到這個提問後有點嚇到,「我不知道該說什麼,所以我就隨便塘塞了幾句關於生孩子的話,然後立刻用糖果來分散他們的注意力」、「當時有點尷尬」。英國性愛作家兼心理學家斯普爾(Pam Spurr)博士則是在推特上表示,這個博物館「對孩子們來說太棒了!」

根據展覽介紹網站指出,這是個「適合一家大小」一同探索迷人的靈長類動物世界,能如身臨其境般的展覽,從小小的鼠狐猴到強大的大猩猩,逐一了解牠們是如何進化與適應不同時代,透過模型、攝影、電影和超過60個壯觀的標本,去理解人類與「我們的近親」靈長類動物之間的關係,以及該做什麼才能有助於保護牠們。

The Horniman Museum in SE London is fantastic for children!

We had a brill visit yesterday but the gallery assistant who put together the 'monkey business' exhibition was asleep on the job...

Read the sign & check the monkeys (yep, my SOH is childish ) #familyfun #Christmas pic.twitter.com/2NbHwmSovn