北韓「鬼畜軍醫」住院女兵也不放過！溜病房　強餵安眠藥性侵

▲北韓女兵遭長官性侵的慘案頻傳。（圖／朝鮮中央通信社）



記者王佩翊／編譯

北韓人民軍中，女性士兵經常會因為性別遭到長官壓榨虐待，甚至淪為洩慾玩具，先前更有曾入伍的脫北女性稱，軍隊內至少有7成女性都曾經遭遇性暴力。如今有消息人士爆料，一名長期受到性暴力威脅的北韓女兵因為身心飽受煎熬因此住進軍醫院，沒想到卻在院內再度被軍醫強餵安眠藥，並且性侵得逞，清醒後的她則是崩潰地企圖了結自己的性命。

根據《每日北韓日本版》總編高英起引述消息人士報導，駐紮在咸鏡南道咸興的北韓人民軍第7軍團發生了一起駭人聽聞的性虐事件。該軍團指揮部電信電話所接線分隊一名擔任接線員的女性士兵自從17歲入伍後，便長期遭受長官的性暴力壓榨。

當時第7軍團有一名40多歲的金姓少佐在長達1年的時間，不斷性侵該名女性士兵。金姓少佐事後不斷哄騙稱，自己會照顧女兵一輩子，然而當他為了培訓成為將校而進入政治大學就讀後，便從此斷了音訊。不過就算金姓少佐離開部隊，女兵的惡夢卻仍然沒有結束。

▲通常性侵事件被發現後，女方反而會遭到軍隊除名。（圖／達志影像／美聯社）

另一名負責管理軍隊人事的隊列部副部長「韓中佐」在金少佐離開後，經常將女兵叫到自己的辦公室性侵，韓中佐更是以升遷為條件，長期對其施加性暴力。

飽受2名軍官長期性壓榨的女兵決心要改革女性士兵在部隊內的權益，並一掃性侵迫害，於是決定報考政治軍官學校。沒想到事後卻被管理將校人事的趙上佐刁難，要求女兵要是想要合格，就到自己的辦公室。待女兵赴約後，他立即在辦公室內性侵對方。

無法順利進入政治軍官學校的女兵只能乖乖回到第7軍團，怎知沒過多久，最先性侵她的金少佐卻和另一名軍官一同到該軍團審查。他立刻把女兵叫到自己的房間，企圖性侵。最後女兵雖然因為奮力掙扎而躲過性侵，但是卻因此被盯上，強迫送進軍醫院，同時面臨遭開除的命運。

該名女兵就這樣住進軍醫院等待退伍，沒想到某天晚上卻有名軍醫潛入她的病房內，強餵安眠藥並性侵得逞。女兵清醒後隨即崩潰，企圖自殺。女兵輕生後失血過多，但卻因為院內儲血量不足，因此無法替她輸血，導致其陷入意識不清的危急狀態。

相關人員事後在她身旁發現12張正反面寫得密密麻麻的信紙，上面全是告發軍隊內「鬼畜行徑」的遺書。包含性侵未遂的軍官在內，一共有5人涉及性侵嫌疑，人民軍當局已經介入調查，然而雖然對涉案人士祭出罰則，但卻都只是暫停職務與職位調動等輕度懲罰。該名仍然處於昏迷狀態的女兵則是在12月20日正式遭到部隊除名。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》