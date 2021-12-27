虎年想當完美人妻？徐小可秀撇步：白蘭氏養蔘飲＋日本nocogou聯名贈品輕鬆搞定過年送禮第一關

▲逢年過節都認真準備送禮的徐小可，豐富挑禮送禮經驗讓她總是能送出既貼心、體面又實用，還能給人留下好印象的禮物。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

歲末時刻，不少人妻許願自己能在新的一年成為另一半心中既懂事大氣，又能將萬事處理妥貼的完美太太，想在2022虎年達成目標，最佳機會就是即將到來的春節，除了搞定大掃除、年夜飯之外，拜年送禮更是能凸顯自身賢慧聰穎的最重要關卡！尤其是要送給長輩的禮物，每年都考驗著人妻的智慧，貨架上春節禮品百百種，送什麼才夠體面實用，又能令長輩打從心底喜歡？不只祝福要送到、還得送到心坎裡，才稱得上是真正會送禮；結婚10年的女星徐小可每年過年都堅持送禮，向身邊的晚輩和長輩至親以及平輩好友、一起工作的同事夥伴們，傳達一整年來的謝意和祝福，經驗十足的她從挑選心法、禮品推薦、送禮時機和送法全都大方分享，今年春節送禮徐小可笑說就從「補品」下手吧！掌握好送禮撇步，不僅真正保養長輩們的身體，高質感的貼心禮物還能讓他們笑顏逐開，為彼此之間的感情更加溫。

▲過年送禮讓許多人妻超級苦惱，徐小可笑說今年不妨就選經典人氣品牌的補品。

高知名度經典品牌 白蘭氏養蔘飲補氣金三角補元氣

現代人健康意識抬頭，許多人送長輩年節禮品時都會選擇送保健食品，但是補品種類那麼多，該送哪款才好呢？身為完美人妻代表的徐小可表示，首先送知名經典品牌就不怕踩雷，像是始終以最高品質原料和安心製程打造產品的「白蘭氏」，就是大家都知道的好牌子，「家喻戶曉的品質值得信任，而且（白蘭氏）有一定的知名度代表有一定的價位」，小可笑說送出手就是誠意滿滿。特別是人蔘類補品，許多人都怕吃了「太補」，收到禮反而不敢隨便吃，小可分享基於對白蘭氏品牌的信任，能讓收禮的家人朋友們放心嘗試，這時如果再傳封簡訊或是當面和長輩說明送禮理由和禮品特色，窩心程度絕對令好印象分數狂加！像是告知「白蘭氏養蔘飲」含有補氣金三角，不只有「人蔘」補充元氣、「五味子」滋補益氣、「麥門冬」潤氣不上火，三大複方相輔相成，不但能以溫順調合方式養氣固氣，適合四季溫補，也讓養蔘飲風味變得更好入喉，消除認為人蔘容易上火的擔憂，讓收禮者感受到送禮人希望以養蔘飲全面保護力鞏固健康的用心，天天喝天天都想到你的好。

▲白蘭氏養蔘飲採三大複方製成，讓平時就有飲用蔘飲補元氣的小可大推溫順好入喉。

白蘭氏聯名日本知名紡織品牌nocogou 買養蔘飲贈質感餐盤組

身為台灣保健飲品領頭羊的白蘭氏，今年除了以養蔘飲守護眾人健康之外，還特別推出春節限量聯名包裝，與日本知名「布博紡織博覽會」最強黑馬的新興紡織品牌nocogou合作，將品牌主理人以家鄉日本愛知的山林鳥獸為靈感、所設計出的獨特質樸清新布色花樣，移植到食器組合上，共推出了3款圖樣設計的餐盤組合，收禮人除了能獲得「白蘭氏養蔘飲」保健補身，還能擁有一整套手感溫潤的食器，天天用餐更有食慾、心情更加愉快！nocogou首度跨海就與白蘭氏合作，強強聯手打造「白蘭氏養蔘飲」禮盒，一次給足兩種驚喜，幫主婦們省去許多煩惱；身為人母的徐小可也大讚禮盒贈品超棒，3套可愛的nocogou食器，剛好家中3個孩子一人用一套，碗盤中各種可愛設計與小巧思，更孩子們用餐時增添樂趣，除了用餐氣氛變好，收拾碗盤時孩子們也更小心輕放，用餐的儀式感就這樣自然而然培養出來。小可笑說用餐的食器真的很重要，白蘭氏這次過年禮盒贈品非常貼心，不僅用養蔘飲顧好身體健康，限量聯名款的精緻食器更是連心理層面都照顧到了。

▲▼白蘭氏養蔘飲過年禮盒贈品是與日本品牌nocogou聯合的餐盤組，獨特可愛的3款花色，讓小可跟孩子都愛不釋手。

每年春節都送超過破百份禮品的徐小可表示，送禮眉角其實非常多，過去她曾經送過美容營養品，卻因挑選了非長輩平時習慣食用的種類而被委婉提醒，小可笑說當下覺得沒能送給長輩最需要的禮品太可惜，但她也很感謝對方告知，她才能因此有機會調整。後來她會從收禮者的角度思考，像是收禮者的愛好、家中成員人數、方便收禮的時間點等，還有最重要的是了解禮品本身的特性，她曾送出百年老店的餅乾給工作上合作的大哥，還傳訊說明餅乾成分及特色，果然讓平時少吃甜食的大哥讚不絕口、親自來電致謝，小可笑說得到這樣的回饋，就連老公阿BEN都感謝有她這麼用心的太太，幫他做了這麼多，逢年過節為送禮燒腦也值得了！

▲▼過年時會送超過破百份禮品的徐小可笑說，今年「白蘭氏養蔘飲」是她的首選。

而今年深受疫情影響，春節送禮她的第一首選就是健康類產品「白蘭氏養蔘飲」，溫和複方不僅長輩可以放心喝，也很適合為忙碌工作的一家之主補足元氣；與日本nocogou聯名合作推出的3種限定食器組合更是搬家喬遷的最好禮物，內含56～60入的養蔘飲以及餐具贈品的禮盒，不同通路販售不同款花色組合，能挑選最適合的送給長輩和親友，送起禮來超「值」又超「質」；另有由當代藝術家董陽孜書法題字的8入養蔘飲禮盒，風雅又大氣的包裝送禮十分體面，小可笑說有大有小的養蔘飲禮盒，能滿足不同對象的送禮需求，而且全台各大量販店、全聯、7-11、康是美都有販售，提前預訂或是就近買取都非常方便，想當完美人妻搞定春節送禮很簡單。

▲除了聯名禮盒之外，8入白蘭氏養蔘飲（如圖）也是春節好伴手。