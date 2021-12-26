年關近物價漲　台南啟動春節稽查專案供消費者聰明選擇

▲台南市法制處啟動春節稽查專案，了解物價波動情形，提供消費者正確的物價資訊，以為採購的選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



行政院主計總處發布2021年1至11月消費者物價總指數（CPI）年增率達2.3％，相較今年年初物價漲幅明顯令民眾有感，黃偉哲市長關心年節前物價波動情形，指示法制處啟動春節稽查專案，了解物價波動情形，提供消費者正確的物價資訊，以為採購的選擇。

年關近物價漲，其中米、麵粉、豬肉、雞蛋、沙拉油等重要民生物資均有漲價趨勢，1至11月CPI年增率1.7％至6.7％不等。法制處隨邀集衛生局、經濟發展局、市場處、農業局、警察局及經濟部標準檢驗局台南分局等相關機關，自2021年12月13日不定期走訪台南市各大賣場、傳統市場及年貨大街訪查物價，並視年節期間各市集情狀，機動、適時辦理查核。

迄至12月25日已查核全聯福利中心、好市多、家樂福、大潤發、東菜市公有市場及新化公有零售市場等6處。查察結果，大賣場販售之進口牛肉受運費及需求影響，價格有所調整，1公斤視部位調漲10-50元，約10％至20％的漲幅；麵包亦因進口麵粉漲價，各品項約調漲2元。傳統市場攤商則表示，蔬菜價格因值產季價格平穩，甚有下跌情形，如為進口水果或鮭魚受運價影響，價格有所調漲，肉類部分因多採國產肉品，進價雖有調漲，但擔心流失客群，故尚未反映於售價。

為了解農、漁、畜產源頭批發價格，並至台南市肉品市場及區漁會魚市場實際瞭解肉品及漁獲價格。另查訪台南市27家知名小吃店價格，計有13家調高部分品項之價格，平均約漲5-20元，其餘14家則維持原售價。為瞭解餐廳價格變動情形，亦至速食店、火鍋店、著名餐廳及飯店自助餐廳等進行查核，迄至12月25日已稽查18家業者，除5家業者現未調漲價格外，其餘13家業者均已或自2022年1月1日起針對部分品項調整售價。火鍋類套餐平均調漲10-30元，牛肉火鍋甚至有80元的漲幅；飯店自助餐則平均約有60元之漲幅。至於台南市黑橋牌香腸博物館、奇美食品幸福工廠等2間觀光工廠，目前均維持原售價。

漲價原因業者表示，主要係反映原物料價格的上升，包括進口食材因運費調漲，以及消費需求上升導致進貨商調漲價格等，其中以美國牛肉調整最高，部分餐廳並反映向大盤商購買豬肉價格有明顯調漲情形，另有少部分業者表示係為因應明年之工資調漲。

黃偉哲市長表示，尊重市場機制及消費者選擇，但希望店家上漲幅度能多考慮照顧消費者。消費者購買前亦宜貨比三家，聰明選擇，如發現商家有囤貨或哄抬物價現象，可致電消費者服務專線1950或向各縣市政府消保官投訴，協力為民眾權益把關。

法制處將持續觀察物價趨勢，如查有物價不合理波動情形，將適時將相關資料移請法務部調查局、公平交易委員會，查明處理是否有不肖廠商藉此囤積或哄抬物價之情事，以保障消費者權益。