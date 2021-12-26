台灣泡麵輸給日本？　網提「2點基本功」日本大勝

▲台灣泡麵種類多。（圖／記者蕭筠攝）

記者張靖榕／綜合報導

泡麵一直以來是台灣人共同的美好回憶，但台灣泡麵拿到國際上比「到底強不強」則各有擁護者，除了傳統勁敵韓國之外，有網友甚至舉出2點台灣泡麵輸給日本泡麵的原因，引起熱烈討論。

PTT一名網友先前一則「台灣的泡麵到底強不強」的發文，最近因為冬天想用熱湯滿足身心的話題而再浮上水面。原PO表示台灣泡麵最受討論的就是滿漢大餐，除了可以吃到完整肉塊，還有紅燒牛肉麵的湯頭，麵體也不錯，但價格卻比以前貴了不少，「台灣的泡麵到底強不強，有沒有八卦？」

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留言紛紛回覆，「很強但不是最強」、「我在澳洲就有吃一度贊，不過是澳洲產的哈」、「湯頭很好」、「台灣泡麵屌虐韓國」、「有肉料理包，應該世界最強的」、「有真空調理包，應該是世界最強。」

也有網友表示泡麵CP值不夠，「不比價格很強」，而且和日本比還輸一截，「目前吃過最好吃的是日本的」、「日本湯頭濃、麵條很Q」、「你看台灣泡麵幾年了，變化大不大」、「日本>臺灣>韓國」、「以前最強現在被打趴」。

對此其他網友則回，「日本只有炒泡麵能打」、「日本的根本沒多好吃，只是湯頭不錯，料台灣的真的很猛」、「我都帶泡麵回日本，日本朋友一定愛。」