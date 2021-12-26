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日本麥當勞只賣小薯原因曝！加拿大乾旱洪患　全球薯條芥末大缺貨

▲▼薯條。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲由於原料進口時間延遲，日本麥當勞日前宣布到年底前只會販售小薯。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張方瑀／綜合報導

日本麥當勞日前宣布，由於北美原料進口時間延遲，全國分店在年底期間只會販售小薯。事實上，由於加拿大接連遭遇乾旱與水災，導致農作物產量受到影響，全球的馬鈴薯和芥末都面臨缺貨。

根據《法新社》報導，由於加拿大大草原與太平洋沿岸分別遭遇乾旱與洪災襲擊，導致馬鈴薯和芥末等原物料供應短缺，日本麥當勞21日宣布全國2900間分店從24日到30日，暫時停售大薯與中薯，這段期間只販售小薯。而加拿大是全球最大芥末產地，法國芥末製造商也預期芥末價格將大幅上漲。

加拿大農業部長畢博（Marie-Claude Bibeau）在最近一次的演說中表示，加拿大西部爆發60年來最嚴重乾旱，卑詩省又發生毀滅性洪災，「當我們回顧2021年農業部門的狀況時，我們可以說，發生極端氣候變遷事件。」

▲▼加拿大卑詩省暴雨成災。（圖／路透）

▲加拿大卑詩省暴雨成災。（圖／路透）

加拿大統計局指出，與2020年相比，2021年加拿大農民的玉米產量提升，但小麥、芥花、大麥、大豆和燕麥的產量減少，減少的產量創下歷年最大降幅，超過10年所未見。加拿大農業聯合會（Canadian Federation of Agriculture）柯里（Keith Currie）表示，「農業為主的社區感到非常焦慮，有些農民失去了一切，有些人因為前景渺茫而在考慮退出。」

達爾豪希大學（Dalhousie University）農業糧食分析實驗室（Agri-Food Analytics Labs）科學主任夏爾布瓦（Sylvain Charlebois）說，「氣候變遷已嚴重影響農業產量和供應鏈，再加上新冠疫情，導致糧食價格不斷上漲。」他說，卑詩省的李頓鎮（Lytton）出現攝氏49.6度高溫，創下加拿大最高溫紀錄，接著又遭遇野火襲擊。

受到乾旱影響，加拿大芥末產量驟減至5萬公噸，比去年減少一半，每公噸價格漲至1700美元，比先前多出一倍；馬鈴薯產量雖然比前一年增加18％，不過受到洪災影響，加拿大最大港口的出口中斷，才讓供應鏈出現短缺。

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