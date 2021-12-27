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請3天休9天！一張圖看「2022請假攻略」　8個連假狂休72天爽爆了

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／南投縣政府）

▲2022年連假攻略。（圖／翻攝自Facebook／南投縣政府）

記者曾筠淇／綜合報導

再沒幾天就要迎接新的一年了，從行政院人事行政總處公布的「政府行政機關辦公日曆表」可見，2022年一共會有8個連假可以放，且其中的7個連假請3或4天就能連休9天，民眾只要善用特休，就可以放爽爽、好好出遊玩。

特休只有這麼幾天，一定要好好規畫，才能發揮最大效益。從2022年的日曆表可見，完全不用請假就可以爽休9天的就屬農曆春節，如果嫌其他連假太短，只要按照下述方式，就可以擁有8個9天假期，8個連假總共可以休72天。

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趕快筆記起來，休好休滿休到爽！

元旦｜請4天休9天：12/25～1/2（請12/27～12/30）
農曆春節｜休9天：1/29～2/6
228紀念日｜請4天休9天：2/26～3/6（請3/1～3/4）
清明節｜請3天休9天：4/2～4/10（請4/6～4/8）
勞動節｜請4天休9天：4/30～5/8（請5/3～5/6）
端午節｜請4天休9天：5/28～6/5（請5/30～6/2）
中秋節｜請4天休9天：9/3～9/11（請9/5～9/8）
國慶日｜請4天休9天：10/8～10/16（請10/11～10/14）

此外，南投縣政府粉專也製作了「2022連假攻略」，雖然今天是12月27日，第一組「請4休9」可能已經無法實現，不過其他假日只要妥善規畫，還是可以安排出遊活動。粉專最後也不忘提醒大家，「請假一定要和同事溝通好！」

▼政府行政機關辦公日曆表。點圖可放大。（圖／翻攝自「行政院人事行政總處」官網）

▲▼政府行政機關辦公日曆表。（圖／翻攝自「行政院人事行政總處」官網）

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