劉櫂豪聯手莊瑞雄台東屏東農特產推廣 行銷鳳梨釋迦及蓮霧

▲劉櫂豪聯手莊瑞雄行銷鳳梨釋迦及蓮霧現場熱烈。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東立委劉櫂豪、立委莊瑞雄24日於立法院康園廣場合作行銷「台東屏東鳳梨釋迦蓮霧農特產品」並召開記者會，劉櫂豪及莊瑞雄以應景的聖誕老人造型，用帶禮物給大家的心情，努力推廣台東鳳梨釋迦以及屏東蓮霧，並互贈鳳梨釋迦及蓮霧，象徵「好釋連蓮」，同時呼籲全台民眾一起來買台灣優質的農特產品，品嚐農民辛苦種植，甜美可口又多汁的台東鳳梨釋迦以及屏東蓮霧。

▲劉櫂豪聯手莊瑞雄行銷鳳梨釋迦及蓮霧現場熱烈。（圖／記者楊漢聲翻攝）

劉櫂豪指出，今年9月中國片面宣布停止台灣蓮霧及釋迦輸入，身為蓮霧主要產區的屏東縣立委莊瑞雄為了協助推廣屏東蓮霧，特地與劉櫂豪立委合作舉辦「台東屏東鳳梨釋迦蓮霧農特產」行銷，在立法院康園廣場設攤推廣，立法院游錫堃院長、農委會陳吉仲主委以及數10位立委同仁紛紛前來共襄盛舉，一起高喊「屏東蓮霧，雄讚」、「台東釋迦，豪吃」努力協助推廣雙東農特產品，現場劉櫂豪特準備鳳梨釋迦鮮果，供大家品嚐，讓大家更認識鳳梨釋迦，同時劉櫂豪成立「豪釋平台」，協助台東釋迦小農行銷推廣，歡迎大家踴躍線上認購。

▲劉櫂豪聯手莊瑞雄行銷鳳梨釋迦及蓮霧現場熱烈。（圖／記者楊漢聲翻攝）

在聖誕節的前一天，劉櫂豪立委以及莊瑞雄立委也非常應景的互贈禮物，劉櫂豪贈送鳳梨釋迦，莊瑞雄贈送蓮霧，象徵「好釋連蓮」，同時也希望大家品嚐到甜美多汁的水果後，多多協助推廣。聖誕節即將來臨，劉櫂豪及莊瑞雄委員以聖誕老公公造型推廣台灣在地優質農特產品，用帶禮物給大家的心情，把最好的禮物帶給大家，現場許多民眾也踴躍品嚐，紛紛喊讚。劉櫂豪強調，雖然此次台灣農產出口受阻，但是在政府以及民間企業的努力下，全民團結力挺台灣農民，讓農產品的出口危機化為轉機，盼望台灣的農業能更好行銷更多元。