《自然醒 慢活祭》身心靈前導首場體驗　今杉原海水浴場展開

▲民眾體驗沙灘瑜珈。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府推出全台首創身心靈體驗活動《自然醒 慢活祭》，首場前導體驗活動-自然能量場23日於杉原灣揭開序幕，針對特定對象如社工、弱勢家庭、特殊族群、第一線救災、防疫人員等舉辦特定專場，以回饋並服務迫切需要人士，內容包括頌缽音療、沙灘瑜珈、覺醒之舞、聲音圈等免費體驗課程。



今日《自然醒》前導體驗活動，除了對身心靈追求積極嚮往者或一般社會大眾外，也針對特定對象如社工、弱勢家庭、特殊族群、第一線救災人員等群體辦理特定專場，以回饋並積極服務迫切需要人士，匯聚國內及台東專業講師，提供聲音療癒、肢體療癒2種沉浸式體驗，達到身心的舒壓放鬆。

社會處說明，《自然醒 慢活祭》將於今年冬季開啟第1場活動，明年3月之後陸續展開「春季號-嗅覺療癒」，以台東在地的芳療、花草香茶和植栽，讓鼻尖舒壓放鬆；「夏季號-肢體療癒」則以舞蹈、瑜珈、按摩達到肢體療癒效果；「秋季號-山林療癒」以自然藥草和植物香氛為主題；「冬季號-心靈療癒」將集結1整年活動的體驗，強調內心知識與心靈力量的充實與滿足，4梯次共60場次主題活動。各場次活動相關訊息將公佈於自然醒臉書粉專(https://reurl.cc/px7Xve )，歡迎一同參與。