台東縣府與攤販協會輔導有成效　四維夜市榮獲環保夜市優等獎

▲台東縣四維夜市榮獲環保署全國環保夜市評鑑優等獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

行政院環境保護署22日公布「110年環保夜市評鑑」結果，在台東縣環境保護局以及台東市夜市攤販協會的共同努力與輔導下，四維夜市以符合1次用產品源頭減量、資源回收、優質公廁環境整潔「減廢、衛生、無煙」3大指標，榮獲環保署全國環保夜市評鑑優等獎，成為全國認證的18家環保夜市之一。

台東縣政府表示，環保局與台東市夜市攤販協會合作，榮獲環保署評鑑為全國環保夜市，是公家單位與民間合作的優良典範，鼓勵縣內各商圈、夜市攤商都能效仿，推廣減塑生活型態，打造環境友善城市，期許在創造經濟效益的同時也能守護環境。



環保局指出，四維夜市透過外帶不主動提供塑膠袋、民眾自備餐盒優惠、內用攤商提供環保餐具、設置垃圾分類資源回收桶等措施，減少夜市廢棄物及1次性塑膠用品的產生，減輕對環境的負擔，符合環保署評鑑中「1次用產品源頭減量」、「資源回收」、「優質公廁環境整潔」3大面項指標，才能在全台所有夜市競爭下脫穎而出，是獲獎的最大因素。

代表四維夜市出席受獎的攤販協會理事長蔡宗瑋表示，這次四維夜市獲頒優等獎的榮耀屬於四維夜市所有的攤商，地方的努力能獲得中央的肯定，四維夜市的攤販都感到與有榮焉，未來也將會逐步改善夜市環境，打造台東環保夜市商圈，將持續推動減塑、低污染的環保夜市。