▲豐田國中打造台東第1座黑盒子劇場今啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣豐田國中為提供孩子專業的表演藝術場域，打造台東第1座黑盒子劇場，於24日正式啟用，縣長饒慶鈴表示，培育學生多元且適性發展是縣府的目標，為了讓孩子擁有專業良好的學習環境，縣府積極爭取經費興建台東第1座黑盒子劇場，讓具有藝術表演天賦的學生，能在完善的設備空間學習，藉此挖掘培育更多台東的表演人才。



▲豐田國中打造台東第1座黑盒子劇場今啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

饒慶鈴提到，豐田國中109學年度成立流行音樂表演班，指導演唱、樂器及詞曲唱作等，更陸續辦理「古調新唱」、「劇場藝術」創業社團，讓對音樂表演有興趣的孩子，一進國中就能在音樂表演產業中多元探索，成為台灣音樂人才發光的起點。為了讓學生擁有更專業的表演藝術場域及學習環境，縣府爭取250萬元經費，補助豐田國中成立台東縣第1座黑盒子劇場，讓學生除了在音樂創作及戲劇表演發揮天份外，也學到實驗劇場的燈光、音響等幕後工作。

教育處說明，縣府長期培育支持台東樂舞文化人才，建置TTICC專業錄音室、剪輯室、練團空間及最新的專業攝影棚與剪接室，讓豐田國中流行音樂表演班能在學校自行創作詞曲、練習製作完整音樂，從國中開始，就有機會認識並接觸專業技術，在培訓下成為專業的錄音技術人員或創作工作者，提供全縣對音樂表演有興趣的孩子學習機會，未來將持續向中央爭取各種培育在地樂舞學子的經費。