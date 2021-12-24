網美哺乳痛到受不了！求老公幫忙「吸出來」　他曝：味道真的甜

▲網美哺乳期胸部疼痛，餵尪喝母乳之後全好了。（圖／翻攝自TikTok／@twodears，下同）

記者張寧倢／編譯

美國一名女網紅珍妮佛（Jennifer）日前上傳影片揭露自己「餵老公喝母乳」的故事，她表示自己產後哺乳時發現右側乳房異常疼痛，試過許多方法都無法緩解，最後她依網路文章的建議，讓老公幫忙吸出阻塞乳汁，方法果然奏效。事後，她老公還表示，「母乳真的很甜。」

根據《鏡報》報導，珍妮佛日前在影片中表示，在婚姻和生養孩子當中，有些事情是毫無預警的，而她也遇到了一樁意外。某個周末，珍妮佛突然感到右乳疼痛，因為剛生完第二胎的她正在哺餵母乳，她起初以為只是常聽人說的乳管阻塞，沒想到，不久後她開始發燒，「我得了乳腺炎，所以開始吃抗生素。」

▲珍妮佛起初相當抗拒，但實在遍求無方，才開口問老公願不願意幫她吸母乳。

然而，服藥之後並沒有改善，珍妮佛轉而嘗試泡鹽浴、毛巾熱敷、吃補品等，但全都無濟於事，她後來在網路上搜尋到一篇文章提到可以請伴侶幫忙把阻塞的乳汁吸出來，經過了幾天掙扎與疼痛之後，她不知道還能做什麼，而且孩子不停地哭鬧、吵著喝奶，所以她和老公提起這件事，「你願意幫我嗎？」老公回她，「我可能會嘔吐，但我可以為了妳這麼做。」

報導稱，珍妮佛的丈夫真的幫助她把塞奶吸了出來，並吐在碗裡，而且這招似乎奏效了，讓她可以不再疼痛。儘管珍妮佛開玩笑稱，她覺得自己罹患了創傷後壓力症候群（PTSD），但這經驗也讓她感覺兩人將一輩子緊密地連結在一起。另外，珍妮佛也補充，她老公透露母乳味道「真的很甜」（really sweet）。

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