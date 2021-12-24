模型預測：美明年3月「1.4億人染Omicron」　9成無症狀讓病毒狂竄

▲美國華盛頓大學預測，明年1至3月新增1.4億人感染Omicron。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

美國各地面臨Omicron病毒強襲，如今已佔每日新增病例73%，截至23日上午累計1781例，且持續增加中。華盛頓大學（UW）依據預測模型指出，該國明年1至3月將新增1.4億Omicron病例，多達60%人口中鏢，但高達9成患者都不會出現症狀，導致實際感染人數遭到低估。

研究團隊預測，美國每日新增病例預計1月28日達到高峰值280萬例，每日病逝人數預計2月中旬達到最高值2800人，但與今年1月的每日病逝3000人相比，還是較低。

該大學健康指標和評估研究所（IHME）所長莫瑞（Dr. Chris Murray）表示，「我們預期感染出現大幅增加，也就是Omicron的大規模傳播。我們預測，美國總感染人口從目前的40%，在未來2-3個月成長至60％。」他說，雖然預測結果悲觀，但根據科學家目前掌握的Omicron資訊，的確是有可能的。

▲許多人認為，Omicron可能造成較少住院及死亡病例，但專家仍呼籲不可輕忽。（圖／路透）



與此同時，莫瑞也提到，Omicron住院率比Delta低了90-96%，「我們以前大致認為，新冠比流感嚴重10倍，如今出現一個新的變異株，可能比流感輕微至少10倍。也就是說，Omicron可能比流感輕微，但更具傳染性。」

儘管如此，其他專家認為，現在斷言Omicron症狀較輕微，依然言之過早。哥倫比亞大學傳染病學家格里芬（Dr. Daniel Griffin）指出，仍有一些Omicron患者住院甚至死亡，「還需要一點時間，才能確認相對嚴重性，以及確診後對抗其他變異株重複感染的交叉保護力。」

美國過去一周平均日增超過14.8萬例，比前2周成長23%；同時段內平均每日1300人死亡，與前2周相比略微下降。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》