阿嬤「把金孫藏浴缸」被龍捲風吹走！搜救影片曝　寶寶竟奇蹟生還

記者張方瑀／綜合報導

美國肯塔基州10日遭強烈龍捲風襲擊，造成至少76人喪生，而當時一位阿嬤在警報響起時，將兩名年僅3個月和15個月大的孫子放入浴缸裡，並放入浴巾和枕頭，結果風暴突然來襲，整個浴缸都被捲走。最幸運的是，搜救隊後來在房屋的殘骸中找到了翻覆的浴缸，兩名男嬰竟安然無恙，僅有一人受到輕傷，警方也公布了當時的搜救畫面。

根據《商業內幕》報導，住在肯塔基州霍普金斯郡的盧茲（Clara Lutz）在龍捲風警報響起時，天空迅速變得昏暗，她立刻將15個月大的卡登（Kaden）及3個月大的達拉斯（Dallas）放入浴缸裡，並在浴缸內放入枕頭、毛毯和一本聖經，接著風暴一來，窗戶跟地板都在震動，整個浴缸都被捲起，房屋也幾乎被摧毀。

風暴過後，整個社區幾乎被夷為平地，搜救人員立刻到原本院子的所在處進行搜索，從霍普金斯郡警長辦公室（Hopkins County Sheriff’s Office）公布的畫面可以看到，救援人員拿著手電筒發發現一個翻覆的浴缸，用力抓住邊緣翻過來後，竟看到兩名男嬰平安無事地躺在浴缸裡，被阿嬤準備的毯子緊緊包裹著。

副警長阿諾德（Trent Arnold）說，「阿嬤把毯子和枕頭放在孩子身邊，我想這可能是孩子活下來的原因。」除了15個月大的孫子頭部有輕微撞傷出血外，3個月的孫子毫髮無傷，盧茲激動地表示，「我在警長車上焦急等待，沒過多就他們就把孩子帶來了。」

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