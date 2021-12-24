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中國協助沙烏地阿拉伯製造飛彈！　CNN獨家衛星照曝光

▲▼伊朗自主研發流星3（Shahab-3）彈道飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗自主研發流星3（Shahab-3）彈道飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

CNN獨家消息指出，沙烏地阿拉伯正透過中國幫助自行研發彈道飛彈，這可能會引發中東地區的漣漪效應，加上伊朗和沙烏地阿拉伯是該地區最大競爭對手，這也會讓美國在該區努力遏止伊朗發展核武的努力更加複雜化。

根據CNN報導，有3名消息人士透露，沙烏地阿拉伯之前就曾和中國購買彈道飛彈，但從未能夠自行製造，但從CNN取得的衛星照片可以看到，沙烏地目前至少在一個地方製造飛彈。另外兩名消息人士指出，包含白宮國家安全委員會（National Security Council）在內的多個美國情報機構，在近幾個月都有受到相關機密簡報，透露出中國和沙烏地之間進行過多次大規模的敏感彈道飛彈技術轉移。

目前拜登政府面臨的困境是，沙烏地製造彈道飛彈的計畫，不僅會影響到中東地區的區域權力動能，也會讓美國、歐洲和以色列等海灣國家設法擴大伊朗核協議的努力更複雜化。尤其伊朗和沙烏地是死敵，如果沙烏地開始製造自己的彈道飛彈，德黑蘭政府不太可能同意停止製造飛彈。

蒙特雷國際研究學院（MIIS）專家路易斯（Jeffrey Lewis）表示，伊朗的大型飛彈研發計畫受到高度關注，但沙烏地阿拉伯彈道飛彈的研發生產卻沒受到同等關注，「沙烏地在國內生產彈道飛彈表明，任何控制飛彈擴散的外交努力，都需要沙烏地和以色列等能夠自行生產飛彈的中東國家參與。」

CNN提到，美國對此做出的任何回應都可能因與中國的外交考量而複雜化，目前拜登政府也正在氣候、貿易和疫情上尋求和北京政府重新接觸。

中國外交部發言人被問到相關問題時表示，中國和沙烏地阿拉伯是全面戰略夥伴，在所有領域都保持著友好合作，包含在軍事貿易領域，「這種合作不違反任何國際法，也不涉及大規模殺傷性武器擴散。」

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