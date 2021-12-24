高考公務員「第1年薪水」爽超中位數！老鳥吐悲慘現實：會失望

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳俊宏攝）

記者周亭瑋／綜合報導

行政院主計總處昨（23）日公布，2020年薪資中位數為50.1萬元，換算月薪約4.2萬元。就有高考公務員感慨，第一年薪水才高中位數10萬多，「有這麼不堪？」這番話釣出許多公務員，吐露辛酸現實面，更直言這行本來就不是高薪的選擇。

看到主計處公布的熱騰騰數據，網上相關話題不斷，就有網友昨在PTT直言，「高考公務員考進去是國家要當成儲備幹部來訓練的，可是第一年領好領滿才60萬出頭，看到薪資中位數50.1萬，才多10萬多一點點，公務員有這麼不堪嗎？」

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對此，有鄉民點破關鍵，直言做公務員本來就不是追求高薪，「你現在才知道喔？一堆仇公的會說還太高」、「重點是退休後領到爽」、「本來就賺不多，只是圖個穩定」、「穩定做到退休啊」、「新竹以北公務員都算貧民＋1」、「公務員一直都是起薪普通，強在持續調薪和退休金啊」、「只要考試就能進去，這給很多內向的人機會，不用業務能力，不用多專業的知識」、「公務員又不是什麼高薪工作，穩定而已」。

文章也釣出不少公務員，揭開殘酷現實，「普考行政類，10年才65萬而已」、「高考3等差不多60萬，實領應該不到。做事做一點點？你到雙北來做看看。退休領到爽？那是前一代才有，現在是新進扣到爽，做到死，報加班費還會被長官唸，退撫就是養現在退休的，你為了退休金來考一定會失望，現在是繳多領少」、「公務員退休金不是早就被砍了嗎？而且還不能兼職勒」、「領這薪水晚上或週末加班被長官當狗，實在有夠慘」。

另外，也有過來人充滿怨念表示，「有人提到新進公務員離職率年年攀升，我就是其中一個，很多公務機關要義務加班，公務員不適用勞基法，你親自去考完高考三級就知道我在說什麼了，我就是曾經有過不切實際妄想，寫程式跟投資股票都比當公務員賺得多，還輕鬆多了，真不知道以前在耍什麼低能、浪費時間。」