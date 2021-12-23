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李靚蕾長文收官！網見「關鍵1句話」讚霸氣：這高度真的少見

▲▼ 。（圖／翻攝自李靚蕾IG） 

▲李靚蕾溫柔收官。（圖／翻攝自李靚蕾IG）

記者曾筠淇／綜合報導

李靚蕾17日以5000字長文爆料後，總算在20日得到王力宏的道歉，稍早她再度發文，表示自己要的從來不是錢，希望從此之後可以讓大家都回歸平靜的生活。而這篇最新發文也讓網友忍不住大讚蕾神的霸氣舉動，直呼「帥慘了！」

李靚蕾稍早發文指出，近來受到很多網友質疑，為什麼要對王力宏這麼狠？事實上，她私下嘗試了很多方法卻都無果，不論公開或私下都未得到真誠的道歉，對她而言「道歉很重要」，她做的這一切是為了讓孩子能有身心健康的父親和健全的成長環境。

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至於網友質疑李靚蕾是不是為了錢、拿到房子就不告人？李靚蕾則回應，他一直不希望對80多歲的老人家提告，而且「最主要是因為他願意道歉了，無論是什麼樣的道歉，對我來說都是一個好的開始」。

▲▼ 王力宏與豪宅「吾疆」。（圖／合成照片）

▲李靚蕾說她不會接受「吾疆」。（圖／合成照片）

至於王力宏之前說要贈與的房產「吾疆」，李靚蕾坦言「我是不會接受的，所以你們也不用再拿這件事來曲解我的用意，從頭到尾就不是為了要錢，也不是為了報復。」她相信司法會讓她和孩子擁有合理的財產分配，相信司法會有公平的結果。最後她也希望大家都能回歸平靜的生活，而那些被無辜牽扯進來的人，她很抱歉。

消息曝光後，不少網友都忍不住大讚蕾神，「這個的言語已經讓有些人付出代價，所以蕾神做到了適可而止，挺好的，她本來就沒有要公布是誰」、「這種高度真的是少見，佩服」。還有網友看到李靚蕾不要房子後，忍不住回應，「帥慘了！房子我是不會要的」、「這次關鍵就是她不要房子吧」、「至少可以減少酸她貪圖房子的人」、「她不要房子啊，這不算要錢吧，4億耶」。

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