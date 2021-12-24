　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

默默蒐證忍6年　他驚呆「還有人敢娶李靚蕾嗎？」網列4條件必娶

▲▼ 。（圖／翻攝李靚蕾IG）

▲李靚蕾。（圖／翻攝李靚蕾IG）

記者施怡妏／綜合報導

王力宏遭前妻李靚蕾毀滅式爆料，而 By2妹Yumi被爆是小三，雖否認介入婚姻，但反遭李靚蕾PO出對話紀錄截圖打臉，而截圖上的年份顯示2015年，代表李靚蕾早就懷疑王力宏偷吃，花了6年蒐證，就有網友表示，如果回到當年，「會有人敢娶蕾蕾嗎？」貼文一出引起討論。

有網友在PTT發文，李靚蕾早就懷疑王力宏偷吃，從2015年就開始神不知鬼不覺收集老公劈腿的證據，厲害的是王力宏完全沒查覺，「真的超猛的，也就代表蕾蕾集氣六年，要給我們宏宏致命一擊，如果可以重來，回到蕾單身那年，你會娶蕾蕾嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，不少人表示，李靚蕾的條件超好，娶來當老婆是福氣，「長得漂亮，有學歷有大腦」、「她是難得的好太太」、「當然敢，有才有德，愛死了」、「娶老婆就是要娶這種的，面子還給你做足」、「我願意當李先生」、「男生只要記得回家就好，女方100%面子做足，還幫你打理內外跟當擋箭牌，真的聖女」、「投資理財一等的，生三個身材還維持，8年來又乖又聽話，根本極品」。

也有網友指出，做人坦蕩蕩根本不用怕，「沒做虧心事幹嘛不敢娶」、「沒做虧心事就不用怕，她看起來很棒啊」、「只有出軌、外遇、劈腿人渣才不敢吧」。不過，也有網友點出現實面，「娶的起的不會要，敢娶的配不上」、「一般人娶不起」、「鍵盤鄉民即使敢，也娶不到啦」。

▼網友們認為，李靚蕾各方面的條件都很優秀。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

►BIODERMA卸妝神水激殺2.8折！

ET快訊
曾幻想娶徐若瑄！　奎丁公開雙性戀性向「男女都可」
李靚蕾衣服穿4年！狠打臉拜金說　關穎曝她私聚穿搭
拍到了！汪小菲2度「深夜帶長髮妹回家」　再掀出軌疑雲
2爆乳妹摩鐵激戰3男！　桌上出現「這一根」慘了
國家文藝獎得主涉性侵　「19歲被害女」錄音檔曝光
26歲兒被警車撞成植物人！　單親媽吞敗：將再議聲請國賠
金正恩傳為「新歡」精盡人衰　憔悴老化樣貌曝光
美式拿鐵買1送1、第2杯7折！超商聖誕優惠一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

抽中「一年份衛生棉」現省4千6！　每天12點限時開放抽

兩年沒出國「好想念飛機餐」　鄉民：長榮海鮮餐、華航印度餐都讚

不安全性行為感染愛滋主因！試劑可上網訂購　定期篩檢最安心

高考公務員「第1年薪水」爽超中位數！老鳥吐悲慘現實：會失望

元旦連假「國道地雷路段」出爐！國五2時段車程增7倍

《我們一家人Taiwan Bravo》節目　新住民結合在地特色開創新可能

台大重點科研學院揭牌　管中閔籲蔡英文讓大學完整自治

春天雨少略冷！未來一季都可能有「寒流」　估8-12個冷氣團襲台

李靚蕾衣服穿4年「珍珠耳環戴16年」狠打臉拜金說　關穎曝私聚穿搭

「跨年天氣」出爐　北台灣又是陰雨天！元旦迎曙光低溫探14度

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

對向車路口未讓直行！左轉竄出　駕駛閃避不及...直接衝撞早餐店

屁孩騎「改管機車」緊貼轎車後方　一路按喇叭逼車...網：在吸尾流？

女29歲檢查出肺癌七天術後紀錄　她呼籲：要做「低劑量電腦斷層」

黑人陳建州挨批「兄弟出事逃超快」　發聲點名彈頭！「大家都遍體鱗傷」

完結篇？李靚蕾又發文「到此為止」　王力宏重生路上「會支持和協助他」

徐若瑄老公心疼發聲：我會保護我的妻子　「不會再讓任何人傷害她」

抽中「一年份衛生棉」現省4千6！　每天12點限時開放抽

兩年沒出國「好想念飛機餐」　鄉民：長榮海鮮餐、華航印度餐都讚

不安全性行為感染愛滋主因！試劑可上網訂購　定期篩檢最安心

高考公務員「第1年薪水」爽超中位數！老鳥吐悲慘現實：會失望

元旦連假「國道地雷路段」出爐！國五2時段車程增7倍

《我們一家人Taiwan Bravo》節目　新住民結合在地特色開創新可能

台大重點科研學院揭牌　管中閔籲蔡英文讓大學完整自治

春天雨少略冷！未來一季都可能有「寒流」　估8-12個冷氣團襲台

李靚蕾衣服穿4年「珍珠耳環戴16年」狠打臉拜金說　關穎曝私聚穿搭

「跨年天氣」出爐　北台灣又是陰雨天！元旦迎曙光低溫探14度

大型比特犬住狗舍突然發獸性　五寶爸在孩子面前被恐怖撕咬慘死

薔薔爆曾拍性愛片　沒有前任敢外流「原因曝光」

《單身即地獄》「Jennie翻版」超撩男！私服平價牌穿出精品味必學

財劃、國土法喊6年沒下文　柯文哲批：這些不動，多第七都幹什麼？

半夜咚一聲！陌生貓「拉窗闖空門」跳上床　她驚：主人快來帶回家

永和槍戰中彈主嫌出院　跛腳下車眼神呆滯狼狽樣曝光

民進黨團又提《地制法》逕付二讀　邱臣遠痛批「綠色獨裁」

與前台南縣議長吳健保等人盜採砂石　前議員李全富判刑定讞

模型預測：美明年3月「1.4億人染Omicron」　9成無症狀讓病毒狂竄

鈺創盧超群：今年是「兆世代元年」　望更多女性力量加入科技業

生活熱門新聞

「神秘光球」37秒飛越西港被拍到

王力宏出道被傳同性戀　他曝掩蓋1事

清大碩士面試8公司全摃龜！主管揭原因

人妻炮友是誰？重讀蕾神長文這2字有玄機

拜土地公　3歲女指供桌：好多人

第三劑今起全民開放！可混打3款疫苗　QA秒懂你適合哪個組合

嚐鮮IKEA威靈頓牛排！她開箱照嚇壞網

李靚蕾舊衣穿4年「耳環戴16年」打臉拜金說

爆乳鋼琴YouTuber頻道停更　原因曝光網心碎

平安夜變天！冷氣團來襲北台激凍10℃

尾牙出現哪道菜最不爽？「這一道」好意外

網紅「超艾夾」酒店前遭砍　復出當愛家好爸爸

默默蒐證忍6年「還有人敢娶李靚蕾嗎？」網列4點必娶

海蟾蜍入侵台灣　林務局要管了

更多熱門

相關新聞

「藝人嫖客花名冊」瘋傳！狗仔揭：很大的未爆彈

「藝人嫖客花名冊」瘋傳！狗仔揭：很大的未爆彈

王力宏與李靚蕾爆出婚變後，遭前妻牽扯出一連串約炮、召妓等私生活混亂的醜聞，甚至還有一本「花名冊」，裡面詳細記錄了對象女子們的各種特徵，而資深狗仔再度爆料，負責替王力宏牽線的老鴇手裡應該還有更多「上流嫖客名單」，且應該都是政商名流或是明星藝人，是一顆未爆彈。

律師解析！徐若瑄3聲明「從不提這段」

律師解析！徐若瑄3聲明「從不提這段」

被約泡湯不喜歡為何還去？李妍瑾說

被約泡湯不喜歡為何還去？李妍瑾說

王力宏出道被傳同性戀　他曝掩蓋1事

王力宏出道被傳同性戀　他曝掩蓋1事

By2工作室認領閨蜜小號！　強調5重點：搶救是真的

By2工作室認領閨蜜小號！　強調5重點：搶救是真的

關鍵字：

李靚蕾王力宏PTT

讀者迴響

熱門新聞

唐綺陽警告聖誕節2星象變化「負能量爆棚」：會壓垮生活

愛女生前遭性侵！父為討公道動私刑打死他

李妍瑾直播爆走「扯到周杰倫」曝溫泉事件叫囂彈頭

李妍瑾凌晨1036字還原「彈頭強壓摸胸」現場

「藝人嫖客花名冊」瘋傳！狗仔揭：很大的未爆彈

彈頭秒回李妍瑾！認了指控「我當時妹太多」：深深地道歉

「神秘光球」37秒飛越西港被拍到

王力宏早洩自戀人格！為李靚蕾訂製生日蛋糕「主角全是自己」

「人妻女神」驚爆賣淫！狗仔4線索指出身分

王力宏出道被傳同性戀　他曝掩蓋1事

被約泡湯不喜歡為何還去？李妍瑾說

李妍瑾凌晨大崩潰！又扯出「熱戀大咖男星」

李妍瑾限一天內道歉　彈頭今早發文：我其實懶得回應

徐若瑄夫妻「私下共識」曝光！　果斷決定為6歲兒做1件事

李靚蕾驚喜現身慶生！王力宏「2反應全場尷尬爆」

更多

最夯影音

更多
雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒
聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

對向車路口未讓直行！左轉竄出　駕駛閃避不及...直接衝撞早餐店

對向車路口未讓直行！左轉竄出　駕駛閃避不及...直接衝撞早餐店

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面