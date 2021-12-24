默默蒐證忍6年　他驚呆「還有人敢娶李靚蕾嗎？」網列4條件必娶

▲李靚蕾。（圖／翻攝李靚蕾IG）

記者施怡妏／綜合報導

王力宏遭前妻李靚蕾毀滅式爆料，而 By2妹Yumi被爆是小三，雖否認介入婚姻，但反遭李靚蕾PO出對話紀錄截圖打臉，而截圖上的年份顯示2015年，代表李靚蕾早就懷疑王力宏偷吃，花了6年蒐證，就有網友表示，如果回到當年，「會有人敢娶蕾蕾嗎？」貼文一出引起討論。

有網友在PTT發文，李靚蕾早就懷疑王力宏偷吃，從2015年就開始神不知鬼不覺收集老公劈腿的證據，厲害的是王力宏完全沒查覺，「真的超猛的，也就代表蕾蕾集氣六年，要給我們宏宏致命一擊，如果可以重來，回到蕾單身那年，你會娶蕾蕾嗎？」

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對此，不少人表示，李靚蕾的條件超好，娶來當老婆是福氣，「長得漂亮，有學歷有大腦」、「她是難得的好太太」、「當然敢，有才有德，愛死了」、「娶老婆就是要娶這種的，面子還給你做足」、「我願意當李先生」、「男生只要記得回家就好，女方100%面子做足，還幫你打理內外跟當擋箭牌，真的聖女」、「投資理財一等的，生三個身材還維持，8年來又乖又聽話，根本極品」。

也有網友指出，做人坦蕩蕩根本不用怕，「沒做虧心事幹嘛不敢娶」、「沒做虧心事就不用怕，她看起來很棒啊」、「只有出軌、外遇、劈腿人渣才不敢吧」。不過，也有網友點出現實面，「娶的起的不會要，敢娶的配不上」、「一般人娶不起」、「鍵盤鄉民即使敢，也娶不到啦」。

▼網友們認為，李靚蕾各方面的條件都很優秀。（圖／翻攝自PTT）