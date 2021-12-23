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社會 社會焦點 保障人權

2張提款卡交給「假女兒」被盜領千萬　阿嬤求情：我原諒她

▲老人,看診,問診,醫院,照護。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲公務員退休的老婦人因罹患失智症，遭人詐騙盜領千萬存款，事後還幫忙求情。（示意圖／Pexels）

記者劉昌松／台北報導

台北市字姓女子涉嫌利用1名退休婦人失智疾病，長期陪伴取得信任後，以代為提領生活費為由，取得提款卡，隨時到ATM提領上限6萬元的現鈔，銀行人員去年底察覺帳戶異常而報案，字女竟在遭警方約談後，又向婦人騙得提款卡持續盜領上千萬元，但事後婦人因為太依賴字女的陪伴，具狀為字女求情，台北地檢署23日依詐欺罪起訴字女。

檢警調查，現年約70歲的被害婦人是退休公務員，失智狀況時好時壞，唯一的女兒因不擅長與人互動，彼此很少聯繫，2017、2018年間，婦人陪同同樣公職退休的丈夫住院時，認識了當時陪同父親住院的字女，3、40歲的字女善體人意，做事細心，2人很快就建立起友誼。

後來婦人的丈夫往生，婦人生活頓失重心，字女仍不斷給予關懷，到家中陪伴婦人，帶婦人一起外出用餐，婦人因此把字女當親生女兒般信任，2020年起，乾脆把自己的2張銀行提款卡交給字女，不定時請字女幫忙提領生活花用。

▲▼ 無摺存款示意 。（圖／記者劉昌松攝）

▲字姓女子坦承盜領的錢都拿去還賭債還有欠錢莊的前。（示意圖／記者劉昌松攝）

而字女疑似早就發現婦人有失智情形，領完錢後，把自己的提款卡當成婦人的，歸還給婦人，婦人也不疑有他，讓字女有機會可以隨時去ATM領錢，不過平常開銷不大，字女卻時常一提領就是ATM上限6萬元，銀行人員在2020年11月間察覺帳戶異常報案。

警方詢問被害婦人時，沒有得到明確的答案，但發現婦人持有字女的提款卡，循線聯繫字女到案，並將婦人的提款卡拿回來歸還原主，此時婦人還只遭盜領100萬元，沒想到字女之後又向婦人取得提款卡，變本加厲盜領婦人退休金，有時一天就提領好幾次，累計共提領上千萬元。

字女最後坦承，盜領的錢拿去償還賭債和欠錢莊的錢，沒想到此時，受騙婦人竟然具狀向辦案人員表示，願意原諒字女，因為很希望未來的日子有字女繼續陪伴，一起出去吃飯。檢察官認為，字女明知而利用他人心智缺陷盜領錢財，已經構成准詐欺罪，依法提起公訴。而婦人的女兒也已決定要向法院申請母親的監護宣告，讓失智的母親不能授權其他人做事情，免得再遭有心人士利用。

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