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西安封城末日景象曝！1300萬人「一夜全消失」　道路淨空令人窒息

▲西安疫情升溫，整座城市宛如空城。（圖／翻攝自西安晚報）

▲西安疫情升溫，整座城市宛如空城。（圖／翻攝自西安晚報，下同）

記者閔文昱／綜合報導

大陸陝西省西安市今（23）日零時起封城，由於西安22日深夜展開全市第二輪新冠病毒核酸篩查工作，共發現核酸陽性人員127例，因此首日展開第三輪核酸檢測，預計數百萬人接受檢疫。對此，有陸媒直擊，平時人來人往的馬路、知名景點，如今已空無一人，全市1300萬人口一夜之間「消失無蹤」，有如電影末日般的場景。

大陸新冠疫情仍在蔓延，22日新增確診100例，其中本土個案佔71例，疫情重災區為陝西西安市，新增63例確診。對此，官方宣布23日零時起封城，全市約90個社區採封閉式管理，僅生活必需場所能營業，學生改採線上教學，並且限定每戶只能每隔2天由1人外出採買，若要離開西安的民眾，必需持有48小時核酸檢測陰性證明。

▲西安疫情升溫，整座城市宛如空城。（圖／翻攝自西安晚報）

消息曝光後，西安各大生鮮市場22日深夜也擠滿採買人潮，大批穿著白色防護衣的防疫人員在西安市街頭集結，氣氛十分緊張，甚至還傳出多家商店被搶劫，不過有工作人員則澄清，的確有發生群眾瘋狂搶購物資的情況，但並未發生搶劫現象，證實是誤傳。

▲▼ 大陸疫情,西安疫情,西安封城。（圖／翻攝自微博）

▲大批防疫人員大陣仗集結街頭。（圖／翻攝自微博）

與此同時，西安近日還傳出由老鼠傳播、嚴重可能致死的出血熱，處在疫情與出血熱流行的雙重夾殺下，讓西安民眾也人人自危，除了必要性出門外，其餘都乖乖待在家防疫，原本車水馬龍的街頭瞬間變成空城，大部分店家暫停營業，只剩下空蕩蕩街景，與之前熱鬧的街景呈現強烈對比。

▼原本車水馬龍的街頭只剩下空蕩蕩街景。（圖／翻攝自西安晚報）

▲西安疫情升溫，整座城市宛如空城。（圖／翻攝自西安晚報）

▲西安疫情升溫，整座城市宛如空城。（圖／翻攝自西安晚報）

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