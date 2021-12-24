球棒隊被攔查主動加碼折疊刀　原來菸盒有「麻味」閃不掉

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局在22日凌晨時分，於環河南路執行酒駕勤務時，發現1名男子開車載友人，但因車行不穩，警方隨即將人攔下，事後警方在車上找到球棒，駕駛也主動交付小刀，但警方發現男子為毒品人口，加以盤查後才交出藏有大麻的菸盒。

警方調查，28歲的岳姓男子，在22日凌晨0時許，載著友人行經環河南路時，因車輛行駛狀態不穩，所以警方將車攔下盤查，警方從車上發現有球棒，事後岳姓男子也主動交付身上攜帶的折疊刀，但警方盤查發現岳姓男子有毒品相關前科。

▲男子車上被搜出球棒，主動交付折疊刀，但仍被警方在菸盒查獲毒品大麻。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方進一步盤查岳姓男子，事後男子雖然辯稱沒有再施用毒品的情況，只是警方在男子身上的菸盒，聞到陣陣的大麻毒品味，當場測試後卻認為毒品大麻，立刻以現行犯逮捕，並將岳姓男子帶回派出所進行偵訊。

▲男子雖然否認有繼續吸食毒品，但是警方卻在菸盒發現大麻。（圖／記者邱中岳翻攝）

岳男向警方供稱，球棒主要是防身用途，折疊刀是日常的切割工具，警方仍依攜帶危險物品依照社會秩序維護法送簡易庭，另外，持有大麻部分則另依照毒品危害防制條例移送法辦，事後也將追查毒品來源。

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