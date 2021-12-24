南韓研發全球首款PCR試劑！「4小時內」驗出Omicron　能篩出5種病毒

▲南韓成功研發出全球首款能在4小時內篩出5種新冠變種病毒的PCR試劑。（示意圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府今（24）日宣布，透過政府與民間合作，成功研發出能夠一次辨別包含Omicron在內的5種新冠變種病毒快篩PCR篩檢試劑，且結果出爐的時間從原本的3至5天大幅縮短至僅需3至4個小時，是世界上首款能一次辨別5種變種病毒的PCR篩檢試劑。

根據《韓聯社》，南韓疾病管理廳24日上午宣布這項令人振奮的消息，表示防疫當局其實早就計畫將在年內引進Omicron病毒的PCR篩檢試劑，同時構成民間專家諮詢委員會，持續援助研製試劑的藥商，之後將會進行有效性評鑑、經過專家諮詢委員會討論，選出能夠投入現場使用的PCR試劑。

經選定的PCR試劑最快將於29日分配給南韓全國各地的地方政府，30日起各地方政府可透過新款PCR試劑迅速檢測出是否感染Omicron病毒。新款PCR試劑可以檢測出Alpha、Beta、Gamma、Delta病毒、以及新出現的Omicron病毒，可在短時間內檢測出5種新冠變種病毒。

報導指出，過去使用的變種PCR篩檢試劑能檢測出Alpha、Beta、Gamma、Delta病毒，不過若要檢測是否感染Omicron病毒，從患者確診新冠肺炎後需耗時3至5天進行病毒基因定序。疾病管理廳長鄭銀敬表示，「期待該款新試劑能迅速判別出是否感染Omicron病毒，使防疫當局能夠有效阻止病毒擴散與傳播。」

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