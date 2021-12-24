就職三周年踢館！綠營嗆捷運政見跳票　王惠美狠打臉

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣府今天舉辦縣長就職三周年典禮，面對演藝廳外民進黨組成火大民團「失政」抗議，縣長王惠美強調，三年前鐵路高架入前瞻，一軸一環雙樞紐的交通政策，高架化工程進入實質開發階段，彰北及彰南捷運的可行性評估也將在明年初完成，同時對於升格７都則是當仁不讓。

▲▼彰化縣長王惠美就職三周年。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

王惠美強調，對彰化而言今年是充滿挑戰的一年，全國第一例死亡個案、第一例本土個案、第一例家庭群聚案都發生在彰化，還好彰化有最精實的防疫作戰部隊，讓彰化成功度過每一個挑戰，她也提醒新冠肺炎病毒的威脅尚未解除，縣府團隊仍需嚴陣以待。

過去一年雖然危機重重，但只要在變局中把握先機，便可以形成轉機，就在上週的議會臨時會，我們提出了二項重大提案。

第一個提案是「彰化縣升格改制直轄市」，在臺灣發展史上有所謂的「一府二鹿三艋舺」，台南、台北和彰化都曾在台灣史上扮演著特殊經貿地位及歷史意義，現在台北和台南都是直轄市了，而彰化則是六都以外的人口數最大縣，如果彰化能夠升格，對區域治理、財政、以及公務人力都有正面助益，也是改變彰化未來發展的新契機。在此感謝議長、副議長以及不分黨派所有議員的支持，讓這個攸關彰化百年發展的提案在議會順利通過！

不過據媒體報導，總統召集會議討論直轄市升格議題，會議中只對未滿125萬人的新竹縣市合併升格有共識，在這裡我要鄭重向蔡總統報告，彰化雖然沒有護國神山，但彰化人口數早已達升格直轄巿法定門檻125萬人，不用修法就可以升格，而且彰化機械產業支撐全國其他產業發展、在全國、在中部都居關鍵地位，對整個台灣過去、現在及未來，彰化絕對是無法忽視的存在，基於國土平衡及區域均衡發展，升格第七都彰化當仁不讓。我們也要呼籲縣籍不分黨派的立委民代，請站出來和我們一起努力爭取彰化升格直轄市！

第二個提案是「成立青年發展處」，目前青年事務業務分散於9個局處，資源分散影響青年業務的推動，為提升青年事務發展量能與業務推展品質，彰化縣政府提案成立青年發展處，專責推動青年發展政策、青年創業輔導與創新培力、建置公共參與平台、青年居住以及相關資源整合，提供更接地氣的協助，六都之外，我們是第一個成立青年發展處的縣市。

成立青年發展處的同時，我們也持續充實行政和服務的內容，為了促進青年就業，鼓勵青年留在彰化，我們採取下列各項協助措施：

一、現代青年人因具創新精神，但創業維艱，為鼓勵年輕人創業圓夢，我們透過多元方式，給予青年最實質的協助，包括:「安心就創業」、「安心成家」、「安心守護」三安計畫、辦理青年創業補助、青年點子王創意扶植、成立和興青創基地、卦山美學聚落、啟動永樂商圈租金補貼、老屋公益換租、迴游巿集，以及智慧農業補助計畫。

二、我們也努力招商引資以提供更多工作機會，像封測大廠矽品精密今年宣布在二林中科擴廠，預計投資800億元並增加7500個就業機會，明年就可以正式營運！在經濟部投資台灣3大方案中，目前已經有128家確定在彰化投資，投資金額約746億元；再者彰化工商業的登記增加率都遠高於全國；我們不受疫情影響協助縣內廠商搶佔網路購物商機，在5大電商通路，打造「彰化電商隊」，共同發揮團隊戰力，營造破億商機，除了讓產業發展更貼進時代脈動，也讓青年有更多工作選擇機會。

三、我們將在明年啟動「青年創薪加倍領獎勵」計畫，只要企業主起薪提高到2萬7000元，我們就再加碼1500元，與企業一起來為年輕人加薪，幫企業留住彰化人才。

四、為了紓解青年購屋的經濟壓力，接續去年提出第一期伸港青年住宅後，我們目前也在南彰持續尋覓適合土地，再接續推出第二期計畫，讓青年朋友可以輕鬆在彰化成家。

國家經費都來自人民一點一滴的稅金，為了將有限資源做最佳運用，惠美認為應該重新思考地方發展的指標是甚麼，把錢用在真正需要的基礎建設上，以暫停人口的外流，長期則可以建設成宜居城市，吸引人口入住。

基礎建設上，我認為彰化縣長期就是以農業區自我定位。這樣的自我定位不僅使得很多地方基礎建設陷入低度發展，也影響到了外來投資意願與發展，綜觀世界各國城巿，一個進步的都巿，怎能沒有自己獨立的軌道運輸系統呢?所以我在選舉時提出了「鐵路高架入前瞻，一軸一環雙樞紐」的交通政策，其中彰化人盼了20多年的彰化市鐵路高架化，過去總是在選舉的時候才會被提起，等選完就忘了，經過縣府團隊三年來的努力爭取，可行性評估終於在10月18日獲得國發會審議通過，高架化工程進入實質開發階段，彰北及彰南捷運的可行性評估也將在明年初完成。很多朋友提醒我「妳是要選舉的人，這些交通建設就算順利推動，等到蓋好至少還要10年後，為什麼不選擇短期就能達成、看得到成果的目標？」，

王惠美表示，我身為彰化縣長，「謀福當謀眾人福，興利當興萬世利」是我的堅持。經國先生當年推動十大建設時，社會上也有很多質疑，他說「我們今天不做，明天就會後悔。」事實證明十大建設對台灣整體發展的重要性。而

彰化市鐵路高架化及捷運推動目前也面臨經國先生遇到的困境，卻也是彰化蛻變的希望工程，深深關係到彰化未來的發展。因為別人不做，所以我才更需要做，彰化要與別人賽跑就需要打好基礎建設，這幾個重大軌道建設，就是帶動彰化走向先進城巿成為第七都的重要建設，更是帶動彰化再創300年榮光的前哨站。

在營造宜居環境方面，我們除了朝一鄉鎮一特色公園的目標前進外，芳苑海空步道已於今年9月開放，馬上暴紅成為自然生態打卡熱點；舊鹿港溪風華再現，為鹿港文化小鎮增添全新人文藍帶風貌。成功委外經營的社頭清水岩溫泉露營區也在10月開幕，提供五星級露營體驗；八卦山及沿線周邊景觀步道設施改善優化；以及全長35公里的北彰烏溪水岸藍帶遊憩廊道打造計畫，都持續推動中，未來彰化人有更多優質的休憩景點，也帶動觀光產業的發展。

在銀髮族的照顧上，我們以長者實際需要為出發點，經過3年的努力，成立了300個社區關懷據點，11個不老健身房，依41個國中學區規劃設置日照中心，也就是我們的「托老所」；推動11個鄉鎮設置長照社福大樓，未來年輕人上班可以一起接送家中長輩及嬰幼兒到這裏，接受妥善的照護。

惠美知道，長輩常常不想麻煩家中年輕人，身體不舒服就自己忍耐下來，惠美與您一起關心長輩健康，今年3月我們開辦敬老眼鏡，已經有超過5萬名以上的長輩完成配鏡，並發現超過3,000位長輩眼睛需進一步到醫院檢查，我們的骨密社區巡迴車、長輩失智檢測，都是幫助您更了解長輩健康，「家有一老，如有一寶」，長輩的健康，是我們的福氣，我們來共同守護。

現代養兒育女，家家都有本難念的經，為減輕年輕父母的經濟負擔，我們啓動10處公立托嬰中心、育兒親子館興建計畫，明年和美、二林、社頭將優先完工啟用，今年公共及準公共幼兒園總計255園，較109學年度增加25園，成長10.9％，累計招收人數約2萬9,667人，讓每位幼童都享有平價與高水準的教保服務。

「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」， 厚植彰化未來競爭力，「教育是最好的投資」，縣府教育預算逐年增長，除積極改善危險逾齡老舊校舍，更融入在地元素與美感教育，全面盤點並整體規劃學校建物與環境，藉由「境教」美的啟發與建物及課程結合，讓美育向下扎根；為落實「邁向國際，數位雙語為先鋒」的教育方針，我們積極推動縣內英語國際及AI教育，辦理低年級英語、AI社團、暑期營隊及外籍英文教師教學計畫等，以多元有趣方式提升學生學習興趣，讓英語及AI成為每位學子帶著走的能力，我們要讓每一位國小三年級的孩子可以靈活運用26字母，可以自由的與外國人對話，同時，我們明年將啟動「智慧校園親師平台APP」讓每一位家長可以隨時掌握孩子在學校情況。在彰化的青年朋友們你們並不孤單，惠美會以媽媽的心情照顧孩子們的語言及數位等各項學習，請你們跟惠美一起建設彰化美好家園。

展望未來，擘劃新局，有300年歷史的彰化，承續先賢開疆闢土，未來的挑戰還很多，讓彰化下一個300更精彩，需要每一個人的力量，請當我們的夥伴，「勇創新局」一起為彰化打開新的篇章，謝謝大家。