恍神駕車自撞分隔島起火　兩人爬出車外驚險逃生全都錄

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子23日下午開車搭載友人行經龜山區萬壽路一段時，不知何故突然失控撞上中央分隔島後翻覆，陳男趕緊從車內爬出，但車輛隨之起火燃燒，所幸消防人員與警方及時趕抵救援，沒讓火勢繼續延燒；龜山警方為陳男酒測，並沒有酒精反應，初步研判可能是精神不濟自撞分隔島釀禍，肇事原因仍在調查中。

▲桃園市陳姓男子23日下午開車搭載乘客行經龜山區萬壽路一段時，疑似恍神自撞中央分隔島後翻覆，車輛起火燃燒，警方與消防人員到場救援。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子23日下午疑似恍神自撞位於龜山萬壽路一段的中央分隔島後翻覆，陳男攙扶有人緩慢離開現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局指出，52歲的陳姓男子23日下午3時40分開車搭載友人由桃園區北上往龜山區方向行駛，行經萬壽路一段、龍興街口處時，突然失控撞上中央分隔島後逆向翻覆在南下車道上，陳男從翻覆轎車內脫困爬出，路人見狀紛紛上前協助與報警處理，陳男隨後協助車內友人逃生，轎車隨之冒出白煙並起火燃燒，嚇壞圍觀路人。

▲桃園市陳姓男子23日下午開車行經龜山區萬壽路一段，失控自撞中央分隔島後翻覆，警方與消防人員到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局據報後派員趕來滅火，路人也持滅火器協助滅火，火勢很快就被控制撲滅；龜山警方為陳男進行酒測，沒有酒精反應，陳男向警方坦承，疑似精神不濟釀禍。

▲桃園市陳姓男子23日下午開車行經龜山區萬壽路一段，疑似恍神撞上中央分隔島翻覆，警方與消防人員在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

由於肇事車輛佔用北上2車道，一度造成交通壅塞，員警協助交管後在下午5時排除障礙，恢復雙向通行。龜山警方呼籲，駕駛人若自覺精神不濟，應該在適當地點休息充足後再上路，以避免發生意外情形。

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