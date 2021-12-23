魔王Omicron入侵大阪、沖繩！日下令免費PCR檢測　無症狀也可驗

▲大阪、京都以及沖繩等地區確定淪陷。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本大阪府爆出國內首例不明感染源的Omicron確診案例，且確診的3人都沒有海外旅遊史，更沒有接觸過有海外旅遊史的人，導致民眾人心惶惶。稍早首相岸田文雄表示，將在大阪府、京都以及發生美軍群聚感染的沖繩等地，提供免費篩檢服務，民眾若有疑慮，可以自行前往接受核酸檢測。

根據《讀賣新聞》報導，岸田文雄23日演講時表示，「目前最危險的正是傳播力極高的Omicron變異株，而日本也是G7國家內採取最嚴格邊境防疫政策的國家，希望透過慎重的防疫措施，有效控制跨年假期間的疫情。」

▲岸田宣布，部分地區自24日起開放公費核酸檢測。（圖／達志影像／美聯社）



除此之外，日本目前也規定對所有確診案例進行基因定序，同時要求Omicron的密切接觸者必須在防疫設施隔離14天。

岸田同時也提到發生社區感染的大阪、京都以及駐日美軍基地群聚的沖繩。他表示，由於相關病例導致當地民眾不安惶恐，因此將開放該地區的民眾進行免費核酸檢測。不久後在大阪、京都以及沖繩，就算是無症狀也能免費接受檢測。

另一方面，駐沖繩美軍基地目前累積確診已經超過200例，確診對象從美軍擴展至日籍工作人員與其家屬，其中至少有4人是感染Omicron變異株。稍早大阪也傳出一名國小學童感染Omicron變異株。

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