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南韓遭疑「兩岸考量」取消唐鳳演講後　今與中國進行外交會談

▲▼南韓外交部長鄭義溶、中國外交部長王毅。（圖／達志影像）

▲南韓23日將與中國進行外交戰略對話。圖為中國外交部長王毅9月訪問南韓時，與韓外交部長鄭義溶合影。（圖／達志影像）

文／中央社首爾23日綜合外電報導

韓國上週取消邀請行政院政務委員唐鳳在韓國第四次工業革命委員會論壇舉行線上演講，掀起外交風波。路透社報導，韓國高階外交官員今天將與中國外交團隊舉行會談。

韓國外交部第一次官（副部長）崔鐘建（Choi Jong Kun）與幕僚今天稍晚將與中國外交部副部長樂玉成率領的團隊舉行線上會談，這是自2017年6月以來韓國與中國首度召開這類會議。

韓國官員說，雙方預計將探索與北韓重啟停滯的非核化會談的方法，並討論其他雙邊、區域與全球議題。

這場會議召開的時間點很敏感，韓國9月邀請台灣行政院政務委員唐鳳在16日於首爾舉行的2021第四次工業革命全球政策論壇線上演講，但首爾當局當天取消邀請，台灣已對此表達抗議。

台灣的外交部稱此舉「失禮」，並召見韓國駐台代表表達不滿。

外交部說，韓國以「考量兩岸關係各層面」為由，說明取消邀請的決定，但台灣駐首爾代表尋求解釋時，卻沒有收到任何回覆。

這位官員告訴記者：「我們的基本立場依舊不變，我們將持續推進非官方的經濟與文化關係，透過這些關係實質交流。」

韓國現在面臨愈來愈棘手的平衡問題，首爾的主要盟國美國將重心放在拉攏盟友與夥伴，對抗採取脅迫與激進行為的中國，但中國也是韓國最大的經濟夥伴。

韓國與中國的副外長也將討論即將登場的北京冬季奧運。西方國家紛紛響應美國的號召，外交抵制明年2月4日到2月20日舉行的北京冬奧。

青瓦台表示不考慮加入制裁，但尚未與中國就派遣代表團展開討論。

►喊卡唐鳳演講遭疑「顧慮中國」　南韓青瓦台回應：出於外交原則
►唐鳳演講「當天突遭取消」　南韓外交部：綜合考量後的決定

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