「警界奧斯卡」 國家警光獎　嘉市警個人團體3項獲獎　

▲▼嘉市警團體及個人組奪3項國家警光獎 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局在局長黃建榮帶領團隊努力下，近期除獲得行政院頒發「第4屆政府服務獎」-數位創新加值獎項。更進一步獲得內政部警政署頒發的警界最高榮譽「國家警光獎」，嘉市警方與六都並駕齊驅、大放異彩！



嘉市警局囊括「國家警光獎」3個獎項，分別為團體組「偵查犯罪類」優等及個人組「反黑肅槍類」2項優等，頒獎典禮22日內政部警政署隆重舉行，團體組由局長黃建榮代表嘉市警局、個人組部分由第一分局偵查隊隊長邱國揚及刑事警察大隊偵查佐陳保羽接受中華民國警察之友總會頒發獎座表揚。





110年1月下旬嘉義市轄區發生擄人勒贖案，犯嫌勒贖新臺幣(以下同)3,000萬元，並在取得贖金後釋放被害人。案經嘉市警局掌握相關情資，局長黃建榮立即指示成立專案小組，召開專案會議並調閱案發沿線周邊監視錄影系統，迅速掌握涉案犯嫌身分，鎖定犯嫌高雄市藏匿處所及贓款可能藏匿地點，並於3月3日由局長黃建榮親自率隊至高雄市坐鎮指揮，對多名犯嫌藏匿處所同步圍捕，當天上午圍捕過程中，遭遇李姓主嫌頑強抵抗，駕車衝撞警方車輛並朝圍捕員警開槍，警方以火力壓制反擊，李嫌中槍送醫不治，另3名嫌犯於當日同步落網，事後追回贓款1,700萬餘元，起獲底火式槍枝2枝及空氣槍3枝、子彈55顆、海洛因及安非他命等贓證物，而另名逃逸嫌犯亦在警方鍥而不捨追查下，全數落網。

▲▼嘉市警第一分局偵查隊隊長邱國揚(左一) 、偵查佐陳保羽(圖右)代表嘉義市警局接受表揚。（圖／嘉義市警局提供）



第一分局偵查隊隊長邱國揚110年間破獲擄人勒贖案及多起槍砲彈藥刀械管制條例案，起獲仿GLOCK17手槍1枝、改造手槍5枝、長短空氣槍18枝及各類子彈159顆、贓款1,700萬餘元、海洛因、安非他命及珠寶等贓證物。

偵查佐陳保羽110年間提報B類治平專案目標林嫌，並查獲拘提B類治平專案目標林嫌及旗下成員李嫌涉及組織犯罪條例案等暴力犯罪集團16人到案以及另名治平專案目標高嫌，並查獲拘提B類治平專案目標高嫌及旗下成員何嫌涉及組織犯罪條例案等暴力犯罪集團10人到案。



局長黃建榮表示，警察職司維護治安重任，以保障民眾安全為首要，每個獲獎獎項都是警政團隊代表嘉義市獲得的至高榮耀，說明同仁在治安維護的積極認真與努力付出被看見，這份肯定是激勵警政團隊前進的強大力量，也證明嘉市警絕對有實力提供市民最安心可靠的守護。