嘉義娃娃機店偷營業！警蒐證開罰　加逮2無罩騎車、公園用餐

▲嘉義市開罰仍營業的娃娃機店家。（圖／嘉義市警方提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市警方配合中央疫情防疫調整，近日對於轄區未戴口罩民眾進行勸導，另嘉義市政府也行文轄區娃娃機店家需暫停營業，對於不聽勸持續營業店家，警方則進行蒐證送衛生局裁罰。

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▲民眾戶外未戴口罩遭開罰。（圖／嘉義市警方提供）



嘉義市政府警察局第一分局八掌派出所21日執行派出所轄區巡邏勤務之際，於嘉義市西區興嘉公園內發現顏姓與江姓民眾未戴口罩，隨即上前關心勸導，並告知疫情警戒第三級期間，外出應依規定戴口罩，經蒐證移送嘉義市衛生局依法裁罰3000元至1萬5000元罰鍰。

另嘉義市政府已於20日函文市內各娃娃機店家，請各商店配合自即日起全面暫停營業至5月28日止，經警方復查轄內娃娃機店，於21日上午仍發現開設在嘉義市西區上海路的一家夾娃娃機店家未遵照政府防疫規定仍持續營業，遂經警方依法對陳姓業主舉發，案經蒐證後函請嘉義市建設處工商科依規定開罰。

▲民眾戶外未戴口罩遭開罰。（圖／嘉義市警方提供）

分局長張文川呼籲，疫情警戒第三級期間，民眾應減少非必要的外出及活動，出門務必戴好口罩，並且勤洗手與消毒、做好手部清潔，以及落實實名制等相關規定，若發現相關違規情事，警方將當場蒐證移請主管機關裁罰。另中央流行疫情指揮中心宣布全國提升到三級警戒，已宣導公布關閉八大場所及其他休閒娛樂場所，自助選物販賣機事業（娃娃機店）、釣蝦（魚）場、桌遊店、AR/VR及餐飲業附設卡拉ok，全要配合武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫，暫停營業以免觸法，警方於疫情期間亦將持續針對違反規定者強加取締以防堵防疫破口。

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