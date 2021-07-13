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嘉市警攜手城隍廟推線上宣導　「Q版城隍護民小神衣」超吸睛

▲嘉市警結合城隍廟線上宣導預防犯罪活動（圖／嘉義市警局提供）

▲嘉市警結合城隍廟線上宣導預防犯罪活動（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

110年青春專案預防犯罪宣導指標項目，以防制少年接觸新興毒品與被害、防制少年被吸收加入幫派、防制少年參與詐欺集團及網路賭博、避免兒少遭色情行業利用等四大宣導主軸。嘉義市政府警察局透過民政處結合財團法人嘉義市城隍廟自行設計「Q版城隍護民小神衣」，經由轄內陰陽兩管的城隍老爺過香爐加持，保佑市民在這一波疫情持續嚴峻中能出入平安又健康，城隍爺慈悲為懷、護佑全民，也守護著維護治安、交通、服務3大任務的人民保姆－警察，祈望在城隍爺的庇佑下，全民更安全、更安心。

▲嘉市警結合城隍廟線上宣導預防犯罪活動（圖／嘉義市警局提供）

嘉義市市長黃敏惠要求市府警察局、教育處、社會處、建設處、工務處、都市發展處、消防局及衛生局等相關青春專案單位，要秉持最有溫度的戰鬥團隊精神，全力因應防疫，各項實體預防犯罪宣導與暑期育樂營活動均暫停辦理；惟為持續向青少年宣導於暑假期間從事正當休閒活動、拒絕犯罪誘惑、降低被害風險。

▲嘉市警結合城隍廟線上宣導預防犯罪活動（圖／嘉義市警局提供）

市警局則籌辦「青春345就愛543」網路直播預防犯罪宣導活動，自7月1日起至8月31日止，每週三晚上8點在：Youtube嘉義市政府警察局影音直播頻道與青少年直接對話，藉由網路無遠弗屆效益，突破防疫困境，達到遠距宣導、具體預防犯罪目的，以提升青少年自我保護意識，享有一個快樂、健康、安全的暑假。

警察局長黃建榮表示，青少年是我們國家未來的棟樑，各單位將持續執行各項保護青少年措施，也呼籲社會大眾共同關心青少年安全問題，在疫情仍嚴峻的今天，藉由轄內陰陽兩管的城隍老爺過香爐加持的「Q版城隍護民小神衣」大放送，祈求疫情早日退散，讓青少年有個健康、快樂及充實的暑假。

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嘉義市警局城隍廟預防犯罪宣導

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