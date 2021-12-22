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社會 社會焦點 保障人權

警光獎今頒發　保三康力權情資分析緝毒1571公斤獲首獎

記者張君豪／台北報導

中華民國警察之友總會與警政署22日下午舉行「110年度國家警光獎」頒獎典禮，由內政部長徐國勇、警政署長陳家欽、及警察之友總會理事長郭台強、最高顧問葉國一頒發各類獎座、獎金給82位得獎者，今年團體組獎金最高為新臺幣40萬元，個人組獎金最高20萬元。

▲全國警光獎22日下午頒發，由內政部長徐國勇主持頒獎典禮。（圖／記者張君豪翻攝）

▲全國警光獎22日下午頒發，由內政部長徐國勇主持頒獎典禮。（圖／記者張君豪翻攝）

內政部長徐國勇與會致詞指出，肯定警察在治安防疫掃毒打詐各類工作上面的付出辛勞，並感謝警友總會長最高顧問葉國一，感於全國警察打擊犯罪保障人民生命財產安全，連續5年捐贈1000萬元新台幣做為「國家警光獎」運作基金，用以表揚績優警察人員、激勵警員工作士氣。

▲全國警光獎22日下午頒發，由內政部長徐國勇主持頒獎典禮。（圖／記者張君豪翻攝）

▲全國警光獎22日下午頒發，由內政部長徐國勇主持頒獎典禮。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署從全國各警察機關舉薦95團體及99位警員工作事跡中遴選，甄選出30個團體和52位績優警員；其中新北、桃園市警局因肺炎疫情肆虐，投入大批人力科技資源協助疫調，新北市警局更首創「疫調分析中心」徵召300名內勤警員支援，期間完成6799案疫調，並掌握74729個確診者足跡，完正呈現新北轄區疫情熱區。

疫情緊張期間，新北市警局更派出200名刑事警察與16分局1106名警力執行「精準疫調」結合訪談和監視器、通聯、實聯訊息調閱，成功尋回817失聯確診者，並配合衛福部、新北市府的專業公衛管理，有效遏止新北市疫情，榮獲警光獎團體類第一名。

保三總隊偵查佐康力權透過比對船務航班、艙單、報單等多方資料庫，與貨櫃安全檢查資訊系統比對分析，研判中東進口貨櫃可能藏有大量毒品，遂密切掌握貨櫃動態，貨櫃抵高雄港後警開櫃查驗，一舉查獲毒梟以進口岩鹽名義，夾帶三級毒品K他命185公斤。

康力權循線追查，並在犯嫌租賃倉庫內起獲第四級毒品先驅原料「三級丁氧羰基去甲基愷他命」950公斤，並溯源追查運毒集團，同步通知泰國皇家肅毒局，台泰警方順利在泰國暖武里府倉庫查獲K他命208公斤，及海洛因磚312塊228公斤，康員成功截毒於境外，榮獲警光獎查緝毒品類個人組第一名。

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