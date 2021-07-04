感謝擋住Delta病毒　墾丁20歲女生日心願...做百份漢堡送醫護！

▲念吉成陪著孫女念瑾悅（右）把漢堡送到恆春基督教醫院 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

在恆春飯店工作的念瑾悅，看到枋山、枋寮出現出現新冠肺炎確診，醫護人員辛勞，在20歲歲生日願望便向阿公念吉成許下「手作美食慰勞醫護」的心願，4日一大早花了4個小時完成，趕緊將熱騰騰的百份漢堡點心送到恆春基督教醫院，讓醫護人員吃了相當感動，直呼「滿滿的愛心，再多錢都買不到！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

剛滿20歲的念瑾悅，在恆春半島的觀光業工作，受到疫情影響，枋山、枋寮出現Delta病毒株，醫護人員不分日夜辛苦的付出，讓她印象深刻，一直思考能為當地的醫護做些什麼，20歲生日願望便向阿公念吉成許下「手作美食慰勞醫護」的心願，得到阿公認同。

而她從小聽爺爺講述當地醫院守護恆春半島居民，尤其恆春基督教醫院，許多醫護都是退休後，離家千里到台灣尾守護，目前的院長黃健榮更是出身香港貧民窟，成為救人的醫師後，信守守護台灣尾承諾，在恆基醫院服務超過25個年頭，因此決定製作100個漢堡送給恆基醫護人員做點心。

念吉成說，瑾悅上月生日後便惦記著慰勞醫護的生日願望，今天清晨不到6點就起床製作，從美乃滋、煎漢堡肉、烤麵包、煎蛋都堅持親自操作，只願讓家人幫忙包裝，完成她的生日願望。

恆基院長黃建榮表示，相當感謝瑾悅的手作愛心慰勞，每個漢堡都有滿滿的愛心，「是最近收到最有意義的慰勞品之一」。

►Her今天推出「大同10人份不鏽鋼電鍋」星河銀色原價4190元、特價2980元