歐巴性侵男童！愛玩「主奴遊戲」騙70童拍性愛裸照　曾赴美學音樂

▲崔燦旭對男童產生性衝動，騙取男童、青少年拍攝性剝削影性，警方決定公開其身份。（圖／翻攝自韓網，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓一名現年26歲的男子崔燦旭（최찬욱，音譯），從2014年至今年4月曾創立超過30多個社群軟體帳號，他盜用女童的照片當作自己的大頭貼，假扮成女童或足球教練，騙取約70名就讀小學、中學的男童交換拍攝「主奴遊戲」性行為時的裸照，做為性剝削的對象，同時他還性侵3名兒童，今（23）日被一審法院宣判有期徒刑12年。

根據韓媒《News1》，大田地方法院第11刑事部23日以涉嫌違反兒童暨青少年性保護法、兒童福祉法、慣性法定性侵未成年人、利用攝影作品威脅等罪嫌，將遭到羈押起訴的崔燦旭判處12年有期徒刑、配戴定位追蹤裝置（電子腳鐐）10年、10年期間禁止在兒童青少年與殘疾人士相關機構就業。

其實檢方在偵辦該案後，曾向法院求處15年徒刑，「被告（崔燦旭）一再主張自己並未威脅製作性剝削影像、也未教唆發生淫亂的性行為。然而，從鼓起勇氣站上法庭的被害者們所做出的陳述來看，被告的主張根本就是一派胡言。被害者們所承受的精神痛苦難以預測，無法以寬大的處分矯正被告。為了讓被害兒童、青少年正常回歸社會，需要予以嚴懲。」

此外，從2019年11、12月至今年4月，曾5次誘姦2名未滿16歲的國小兒童，以及3次性騷擾另一名未滿16歲的國小兒童，都是開車載送時犯案。法官表示，「8年多來雖然被害者人數高達70人，但被告（崔燦旭）還是感到不滿足，持續引誘其他被害者，將如此變態的行徑視為常態，甚至性侵實際見面的被害兒童，其犯案手法相當惡劣。」

韓媒《東亞日報》指出，崔燦旭持有性剝削照片3841個、影片3703個，分別用智慧型手機保管，其中還將14個檔案散播至伺服器位於海外的社群網站，大部分的被害者都是11至13歲的男童，警方從今年4月起接獲大田地區家長舉報後開始搜查，崔燦旭向警方坦承大部分的罪嫌，表示自己的確會對兒童產生性幻想、性衝動，有治療戀童癖的意願，而從5年前開始玩推特後，看到許多人在玩「主奴遊戲」，更是感到性奮不已，在好奇心驅使下才開始接觸。

▲崔燦旭2013年曾至美國某音樂大學留學。（圖／翻攝自韓網）

另外，疑似有同學向韓媒《MBC News》透露，其實崔燦旭從2013年在美國某音樂大學留學時就有類似犯案紀錄，當年夏季他加入了亞特蘭大某青少年為主的營隊，在夏令營展開為期2周的表演，回程在公車上性騷當地的男童，此後謠言在同儕之間傳開，如今崔燦旭被逮捕，更坐實了這項謠言。

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