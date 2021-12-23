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控前男友操場「檢查胸罩」性侵　女大生崩潰休學提告結果出爐

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲女大生指控前男友在操場性侵，害她崩潰休學，但檢察官調查後處分全案不起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

中部某國立大學休學女學生「小花」（化名），去年到台北地檢署遞狀告發交往3年的前男友，對她多次言語暴力，還藉口要還「學生證」、「綠色胸罩｣，把她約到學校操場，趁機拉開小花衣領說要「檢查胸罩」襲胸並指侵，小花身心嚴重受創辦了休學，經友人鼓勵提告，但台北地檢署23日第2度處分不起訴。

小花在2020年提告時主動向媒體表示，她和前男友是大學同班同學，前男友因為喜歡看國小女生的腿，自豪是蘿莉控，因此有「蘿莉本」的外號，2人交往約3年時間，小花就發現前男友會對她的愛犬施暴，雙方因溝通問題分分合合多次。

2019年間，2人正式分手後，前男友突然說要歸還學生證，當年的聖誕節晚上，邀約小花見面吃飯後，邀小花再到學校排球場聊天，沒想到前男友突然哭訴自己感情、工作不順，又說小花有件「綠色胸罩」放在他家，要小花一起回去拿。

小花馬上反應「我沒有綠色胸罩」，前男友竟直接拉開小花衣領說要「檢查一下」，接著順是襲胸、還用手指伸進小花下體，小花掙扎怒吼說要打電話給念法律的現任男友，前男友才住手，小花事後隱忍多時，還為此休學調養身心，最後在朋友鼓勵下提告。

台北地檢署調查後，在3月間首度以全案除小花指述外，相關事證不足等理由，處分不起訴，經高檢署發回再議，檢察官安排小花與前男友對質後，再次以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

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